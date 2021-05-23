У Греції гасять одну з найбільших пожеж за 30 років
Пожежа, що спалахнула в середу в горах Геранея за 90 км від грецьких Афін, є однією з найбільших за останні 20-30 років.
Джерело: начальник пожежної охорони Стефанос Колокуріс та Avghi daily, які цитує The Guardian
Деталі: За словами Колокуріса, поліпшення погоди дозволило пожежникам взяти під контроль головний осередок вогню, але залишилося "кілька активних і розсіяних" пожеж.
Зазначається, що "до завтрашнього дня ситуація буде повністю під контролем".
Повідомлень про поранених не надходило, але кілька будинків були пошкоджені або зруйновані, а десятки сіл і сіл були евакуйовані. За даними Avghi daily, близько 54% густих і раніше охоронюваних соснових лісів були спалені.
У неділю міністри уряду повинні відвідати район Коринфської затоки, щоб оцінити масштаб збитку.
Нагадаємо:
- Пожежі виникли ввечері 19 травня на невеликому приморському курорті на півострові Пелопоннес.
- Влада Коринфського регіону евакуювала людей з шести сіл і два монастирі в горах Геранея.