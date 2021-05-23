У Греції гасять одну з найбільших пожеж за 30 років

Пожежа, що спалахнула в середу в горах Геранея за 90 км від грецьких Афін, є однією з найбільших за останні 20-30 років.

Джерело: начальник пожежної охорони Стефанос Колокуріс та Avghi daily, які цитує The Guardian

Деталі: За словами Колокуріса, поліпшення погоди дозволило пожежникам взяти під контроль головний осередок вогню, але залишилося "кілька активних і розсіяних" пожеж.

Зазначається, що "до завтрашнього дня ситуація буде повністю під контролем".

Повідомлень про поранених не надходило, але кілька будинків були пошкоджені або зруйновані, а десятки сіл і сіл були евакуйовані. За даними Avghi daily, близько 54% ​​густих і раніше охоронюваних соснових лісів були спалені.

У неділю міністри уряду повинні відвідати район Коринфської затоки, щоб оцінити масштаб збитку.

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