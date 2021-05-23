В Греции тушат один из самых крупных пожаров за 30 лет

Пожар, вспыхнувший в среду в горах Геранея в 90 км от греческих Афин, является одним из крупнейших за последние 20-30 лет.

Источник: начальник пожарной охраны Стефанос Колокурис и Avghi daily, которые цитирует The Guardian

Детали: По словам Колокуриса, улучшение погоды позволило пожарным взять под контроль главный очаг огня, но осталось "несколько активных и рассеянных" пожаров.

Отмечается, что "до завтрашнего дня ситуация будет полностью под контролем".

Сообщений о раненых не поступало, но несколько домов были повреждены или разрушены, а десятки сел и деревень были эвакуированы. По данным Avghi daily, около 54% ​​густых прежнему охраняемых сосновых лесов были сожжены.

В воскресенье министры правительства должны посетить район Коринфского залива, чтобы оценить масштаб ущерба.

Напомним: