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В Греции тушат один из самых крупных пожаров за 30 лет

Воскресенье, 23 мая 2021, 06:40
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО / Dimitris Lotsaris (Andros’ Mayor) / Facebook

Пожар, вспыхнувший в среду в горах Геранея в 90 км от греческих Афин, является одним из крупнейших за последние 20-30 лет.

Источник: начальник пожарной охраны Стефанос Колокурис и Avghi daily, которые цитирует The Guardian

Детали: По словам Колокуриса, улучшение погоды позволило пожарным взять под контроль главный очаг огня, но осталось "несколько активных и рассеянных" пожаров.

Отмечается, что "до завтрашнего дня ситуация будет полностью под контролем".

Сообщений о раненых не поступало, но несколько домов были повреждены или разрушены, а десятки сел и деревень были эвакуированы. По данным Avghi daily, около 54% ​​густых прежнему охраняемых сосновых лесов были сожжены.

В воскресенье министры правительства должны посетить район Коринфского залива, чтобы оценить масштаб ущерба.

Напомним:

  • Пожары возникли вечером 19 мая на небольшом приморском курорте на полуострове Пелопоннес.
  • Власть Коринфского региона эвакуировала людей из шести сел и два монастыря в горах Геранея.

Темы: Грецияпожар


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