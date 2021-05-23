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20 людей загинули під час гірського марафону в Китаї

Неділя, 23 травня 2021, 07:23
xinhuanet.com

Щонайменше 20 учасників стокілометрового гірського марафону в китайській провінції Ганьсу загинули через екстремальні погодні умови.

Джерело: китайська державна урядова агенція новин "Сіньхуа"

Деталі: Крім того, ще одна людина зникла безвісти. Восьмеро людей з легкими травмами потрапили до лікарні, але зараз перебувають в стабільному стані.

Загалом в гірському марафоні взяли участь 172 людини. Маршрут пролягав через глибокі каньйони на пересіченій місцевості.

Як зазначається, вдень у суботу град, крижаний дощ і урагани накрили відрізок шляху марафонців на висоті від 20 до 31 км. Температура різко впала.

Деякі учасники зникли безвісти, і гонка була зупинена.

Станом на 8 годину ранку неділі 20 осіб були знайдені мертвими. Порятунок ще однієї людини триває. Вночі температура знову впала, що ускладнило пошуки. Місцеві органи влади організували більше 1200 рятувальників. 

Теми: Китай


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