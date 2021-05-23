Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

20 человек погибли во время горного марафона в Китае

Воскресенье, 23 мая 2021, 07:23
20 человек погибли во время горного марафона в Китае
xinhuanet.com

По меньшей мере 20 участников стокилометрового горного марафона в китайской провинции Ганьсу погибли из-за экстремальных погодных условий.

Источник: китайское государственное правительственное агентство новостей "Синьхуа"

Детали: Кроме того, еще один человек пропал без вести. Восемь человек с легкими травмами попали в больницу, но сейчас находятся в стабильном состоянии.

Всего в горном марафоне приняли участие 172 человека. Маршрут пролегал через глубокие каньоны на пересеченной местности.

Как отмечается, днем ​​в субботу град, ледяной дождь и ураганы накрыли отрезок пути марафонцев на высоте от 20 до 31 км. Температура резко упала.

Некоторые участники пропали без вести, и гонка была остановлена.

По состоянию на 8:00 утра воскресенья 20 человек были найдены мертвыми. Спасение еще одного человека продолжается. Ночью температура снова упала, что осложнило поиски. Местные органы власти организовали более 1200 спасателей.

Темы: Китай
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
Китай
Глава МИД Британии отложил поездку в Пекин на фоне исчезновения китайского коллеги – СМИ
МИД Китая об ударе по Одессе: В генконсульстве выбило часть стены и окна
От российской ракеты пострадало генконсульство Китая в Одессе
Последние новости
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
Все новости...
Реклама: