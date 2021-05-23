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20 человек погибли во время горного марафона в Китае

Воскресенье, 23 мая 2021, 07:23
xinhuanet.com

По меньшей мере 20 участников стокилометрового горного марафона в китайской провинции Ганьсу погибли из-за экстремальных погодных условий.

Источник: китайское государственное правительственное агентство новостей "Синьхуа"

Детали: Кроме того, еще один человек пропал без вести. Восемь человек с легкими травмами попали в больницу, но сейчас находятся в стабильном состоянии.

Всего в горном марафоне приняли участие 172 человека. Маршрут пролегал через глубокие каньоны на пересеченной местности.

Как отмечается, днем ​​в субботу град, ледяной дождь и ураганы накрыли отрезок пути марафонцев на высоте от 20 до 31 км. Температура резко упала.

Некоторые участники пропали без вести, и гонка была остановлена.

По состоянию на 8:00 утра воскресенья 20 человек были найдены мертвыми. Спасение еще одного человека продолжается. Ночью температура снова упала, что осложнило поиски. Местные органы власти организовали более 1200 спасателей.

Темы: Китай


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