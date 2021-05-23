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Повітряна куля впала на Хмельниччині, є жертви

Неділя, 23 травня 2021, 09:49

Поблизу Кам'янця-Подільського впала повітряна куля з пасажирами, один чоловік загинув і ще 5 осіб травмувалися.

Джерело: повідомлення поліції Хмельницької області

 
Фото: Олег Ковальчук

Дослівно: "Трагедія сталася 22 травня ввечері поблизу села Кульчіївці Кам’янець-Подільського району. На борту повітряної кулі перебував пілот та п’ятеро пасажирів – мешканці Хмельницького та Кам’янця-Подільського".

Деталі: У Кам’янці-Подільському цими вихідними проходить фестиваль повітроплавання "Кубок Поділля".

У результаті падіння однієї з повітряних куль, загинула людина і ще п’ятеро осіб, серед яких і пілот, отримали травми різного ступеня важкості.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч.3 статті 281 Кримінального кодексу України – порушення правил повітряних польотів. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.

Водночас на сторінці "Кам'янець" у Facebook повідомляється, що повітряна куля з пасажирами зазнала аварії через те, що зачепила кошиком лінію високовольтних передач, що спричинило перекидання кошику, в якому знаходилися люди. Одного чоловіка врятувати не вдалося, ще п'ятеро зі значними травмами були госпіталізовані.

 

Нагадаємо: Днями у Кам'янці-Подільському повітряна куля здійснила аварійне приземлення прямо на проїжджу частину проспекту у центральній частині міста.

Українська правда
Теми: надзвичайна подіяХмельниччина


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