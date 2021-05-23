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Воздушный шар упал на Хмельнитчине, есть жертвы

Воскресенье, 23 мая 2021, 09:49

Вблизи Каменец-Подольского упал воздушный шар с пассажирами, один человек погиб и еще 5 человек травмированы.

Источник: сообщение полиции Хмельницкой области

 
Фото: Олег Ковальчук

Дословно: "Трагедия произошла 22 мая вечером вблизи села Кульчиевцы Каменец-Подольского района. На борту воздушного шара находился пилот и пятеро пассажиров – жители Хмельницкого и Каменец-Подольского".

Детали: В Каменце-Подольском в эти выходные проходит фестиваль воздухоплавания "Кубок Подолья".

В результате падения одного из воздушных шаров погиб человек и еще пятеро людей, среди которых и пилот, получили травмы различной степени тяжести.

Следователи начали досудебное расследование по ч.3 статьи 281 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил воздушных полетов. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

В то же время на странице "Каменец" в Facebook сообщается, что воздушный шар с пассажирами потерпел крушение из-за того, что задел корзиной линию высоковольтных передач, что привело к опрокидыванию корзины, в которой находились люди. Одного мужчину спасти не удалось, еще 5 со значительными травмами были госпитализированы.

 

Напомним: На днях в Каменце-Подольском воздушный шар осуществил аварийную посадку прямо на проезжую часть проспекта в центральной части города.

Украинская правда
Темы: чрезвычайное происшествиеХмельнитчина


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