Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Воздушный шар упал на Хмельнитчине, есть жертвы

Воскресенье, 23 мая 2021, 09:49
Воздушный шар упал на Хмельнитчине, есть жертвы

Вблизи Каменец-Подольского упал воздушный шар с пассажирами, один человек погиб и еще 5 человек травмированы.

Источник: сообщение полиции Хмельницкой области

 
Фото: Олег Ковальчук

Дословно: "Трагедия произошла 22 мая вечером вблизи села Кульчиевцы Каменец-Подольского района. На борту воздушного шара находился пилот и пятеро пассажиров – жители Хмельницкого и Каменец-Подольского".

Детали: В Каменце-Подольском в эти выходные проходит фестиваль воздухоплавания "Кубок Подолья".

В результате падения одного из воздушных шаров погиб человек и еще пятеро людей, среди которых и пилот, получили травмы различной степени тяжести.

Следователи начали досудебное расследование по ч.3 статьи 281 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил воздушных полетов. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

В то же время на странице "Каменец" в Facebook сообщается, что воздушный шар с пассажирами потерпел крушение из-за того, что задел корзиной линию высоковольтных передач, что привело к опрокидыванию корзины, в которой находились люди. Одного мужчину спасти не удалось, еще 5 со значительными травмами были госпитализированы.

 

Напомним: На днях в Каменце-Подольском воздушный шар осуществил аварийную посадку прямо на проезжую часть проспекта в центральной части города.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: чрезвычайное происшествиеХмельнитчина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
чрезвычайное происшествие
Сверхмощный шторм в Нидерландах: отменены сотни авиарейсов, парализовано движение транспорта
Мать подростка, с отцом погибшего на "Титане", заявила, что уступила место сыну
OceanGate: Весь экипаж субмарины "Титан" погиб
Последние новости
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
Все новости...
Реклама: