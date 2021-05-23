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Погода в неділю порадує сонцем й теплом, проте в Україну суне циклон

Неділя, 23 травня 2021, 10:37
Погода в неділю порадує сонцем й теплом, проте в Україну суне циклон

У неділю, 23 травня, у більшості регіонів Україні очікується сонячна погода й пригріє до +25°, короткочасні дощі можливі місцями у західних областях та на півночі. Але з понеділка країну накриє циклон з сильними опадами й поривчастим вітром.

Джерело: синоптикиня Наталка Діденко у Facebook, прогноз Укргідрометцентру

Деталі: 23 травня в Україні буде сонячно, лише у західних та північних областях можливий невеликий дощ, вдень в Карпатському регіоні – помірний короткочасний дощ.

Температура вдень 20-25° тепла. У Києві в неділю пригріє до +21°.

Пряма мова Діденко: "До західних областей в неділю почне підбиратися циклон, який в понеділок накриє подекуди навіть сильними дощами значну частину України. Вдень (у неділю - УП) опади оминуть столицю. А ось у понеділок у Києві очікується сильний дощ із сильним вітром".

Погода у понеділок, 24 травня
Погода у понеділок, 24 травня

Українська правда

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Теми: погодаКиїв
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