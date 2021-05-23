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Погода в воскресенье порадует солнцем и теплом, но в Украину идет циклон

Воскресенье, 23 мая 2021, 10:37
Погода в воскресенье порадует солнцем и теплом, но в Украину идет циклон

В воскресенье, 23 мая, в большинстве регионов Украины ожидается солнечная погода и пригреет до +25°, кратковременные дожди возможны местами в западных областях и на севере. Но с понедельника страну накроет циклон с сильными осадками и порывистым ветром.

Источник: синоптик Наталка Диденко в Facebook, прогноз Укргидрометцентра

Детали: 23 мая в Украине будет солнечно, лишь в западных и северных областях возможен небольшой дождь, днем ​​в Карпатском регионе - умеренный кратковременный дождь.

Температура днем ​​20-25° тепла. В Киеве в воскресенье пригреет до +21°.

Прямая речь Диденко: "К западным областям в воскресенье начнет подбираться циклон, который в понедельник накроет местами сильными дождями значительную часть Украины. Днем (в воскресенье - УП) осадки обойдут столицу. А вот в понедельник в Киеве ожидается сильный дождь с сильным ветром".

Погода в понедельник, 24 мая
Погода в понедельник, 24 мая

Украинская правда
Темы: погодаКиев
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