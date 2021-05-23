Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Міноборони Британії визнали РФ найбільшою загрозою

Неділя, 23 травня 2021, 11:50
У Міноборони Британії визнали РФ найбільшою загрозою

Кремль на сьогоднішній день є "загрозою номер один" для Британії.

Джерело: заява міністра оборони Сполученого Королівства Бена Воллеса, яку наводитьThe Sun

Пряма мова: "Москва – загроза номер один для Великої Британії , оскільки російські підводні човни регулярно заходять у наші води.

Ми хотіли деескалації, ми пробували різні методи, але поки Росія не змінить свою поведінку, досить важко зрозуміти, до чого ми рухаємося".

Деталі: Воллес відзначив надмірну активність російського морського флоту поблизу британських кордонів й назвав дії РФ нахабними: "Нас регулярно відвідує низка російських військових кораблів".

Передісторія: Протягом минулого року присутність 7 російських військових кораблів та одного підводного човна була зафіксована біля узбережжя Великої Британії.

Теми: Велика БританіяРосіязброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Велика Британія
Воллес каже, що Британія дала Україні в 15 разів більше артснарядів, ніж планувала
Після прохання Бренсона Британія зняла санкції з російського олігарха Тінькова
Британія ввела санкції проти "ПВК Вагнер" за злочини в Африці
Останні новини
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:57
У Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
Усі новини...
Реклама: