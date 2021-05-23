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У Міноборони Британії визнали РФ найбільшою загрозою

Неділя, 23 травня 2021, 11:50

Кремль на сьогоднішній день є "загрозою номер один" для Британії.

Джерело: заява міністра оборони Сполученого Королівства Бена Воллеса, яку наводитьThe Sun

Пряма мова: "Москва – загроза номер один для Великої Британії , оскільки російські підводні човни регулярно заходять у наші води.

Ми хотіли деескалації, ми пробували різні методи, але поки Росія не змінить свою поведінку, досить важко зрозуміти, до чого ми рухаємося".

Деталі: Воллес відзначив надмірну активність російського морського флоту поблизу британських кордонів й назвав дії РФ нахабними: "Нас регулярно відвідує низка російських військових кораблів".

Передісторія: Протягом минулого року присутність 7 російських військових кораблів та одного підводного човна була зафіксована біля узбережжя Великої Британії.

Теми: Велика БританіяРосіязброя


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