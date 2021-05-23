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В Минобороны Британии признали РФ наибольшей угрозой

Воскресенье, 23 мая 2021, 11:50

Кремль на сегодняшний день является "угрозой номер один" для Великобритании.

Источник: заявление министра обороны Соединенного Королевства Бена Уоллеса, которое опубликовало издание The Sun

Прямая речь: "Москва – угроза номер один для Великобритании, поскольку российские подводные лодки регулярно заходят в наши воды.

Мы хотели деэскалации, мы пробовали разные методы, но пока Россия не изменит свое поведение, достаточно трудно понять, к чему мы движемся".

Детали: Уоллес отметил чрезмерную активность российского морского флота вблизи британских границ и назвал действия РФ наглыми: "Нас регулярно посещает ряд российских военных кораблей".

Предыстория: В течение прошлого года присутствие 7 российских военных кораблей и одной подводной лодки было зафиксировано у побережья Великобритании.

Темы: ВеликобританияРосcияоружие


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