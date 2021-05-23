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Вакцини Pfizer та AstraZeneca дієві проти нового мутованого Covid – дослідження

Неділя, 23 травня 2021, 12:06
Вакцини Pfizer та AstraZeneca дієві проти нового мутованого Covid – дослідження

Британське дослідження підтвердило високу ефективність вакцин Pfizer-BioNTech та AstraZeneca проти нового штаму коронавірусу, що був вперше зафіксований в Індії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Дослідження проводилося Агентством громадського здоров’я Англії. Дослідження провели на майже 12 700 зразках, які пройшли секвенування геному вірусу. З них 1054 належали до індійського штаму B.1.617.2.

Згідно з результатами, дві дози і Pfizer-BioNTech, і AstraZeneca дають гарний захист від індійського штаму, як і від британського.

Вакцина Pfizer у 88% випадків ефективно запобігла розвитку симптомів через 2 тижні після щеплення другою дозою (проти британського штаму - у 93%), а вакцина AstraZeneca - у 60% випадків (проти британського штаму - у 66% випадків).

Водночас, їхня ефективність протягом трьох тижнів після першої дози складає лише 33%, тоді як проти британського штаму - 50%.

Міністр охорони здоров’я Британії заявив, що з такими результатами уряд скоріш за все зможе перейти до фінальної стадії послаблення карантинних обмежень з 21 червня. 

Раніше у Європейському агентстві з лікарських засобів висловили впевненість у тому, що принаймні вакцини BioNTech/ Pfizer і Moderna мають бути достатньо ефективними проти індійського штаму коронавірусу.

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціякоронавіруснаука
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