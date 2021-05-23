Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Вакцини Pfizer та AstraZeneca дієві проти нового мутованого Covid – дослідження

Неділя, 23 травня 2021, 12:06

Британське дослідження підтвердило високу ефективність вакцин Pfizer-BioNTech та AstraZeneca проти нового штаму коронавірусу, що був вперше зафіксований в Індії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Дослідження проводилося Агентством громадського здоров’я Англії. Дослідження провели на майже 12 700 зразках, які пройшли секвенування геному вірусу. З них 1054 належали до індійського штаму B.1.617.2.

Згідно з результатами, дві дози і Pfizer-BioNTech, і AstraZeneca дають гарний захист від індійського штаму, як і від британського.

Вакцина Pfizer у 88% випадків ефективно запобігла розвитку симптомів через 2 тижні після щеплення другою дозою (проти британського штаму - у 93%), а вакцина AstraZeneca - у 60% випадків (проти британського штаму - у 66% випадків).

Водночас, їхня ефективність протягом трьох тижнів після першої дози складає лише 33%, тоді як проти британського штаму - 50%.

Міністр охорони здоров’я Британії заявив, що з такими результатами уряд скоріш за все зможе перейти до фінальної стадії послаблення карантинних обмежень з 21 червня. 

Раніше у Європейському агентстві з лікарських засобів висловили впевненість у тому, що принаймні вакцини BioNTech/ Pfizer і Moderna мають бути достатньо ефективними проти індійського штаму коронавірусу.

Теми: вакцинаціякоронавіруснаука


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Вакцини Pfizer та AstraZeneca дієві проти нового мутованого Covid – дослідження

відеоЗросла кількість жертв серед учасників марафону в Китаї

мапаПогода в неділю порадує сонцем й теплом, проте в Україну суне циклон

фотоПовітряна куля впала на Хмельниччині, є жертви

У МОЗ відзвітували про хід кампанії з вакцинації проти коронавірусу

В Україні 2,5 тисячі нових заражень Covid, 89 хворих померли

Усі новини...
вакцинація
У МОЗ відзвітували про хід кампанії з вакцинації проти коронавірусу
У п'ятницю від COVID вакцинували значно менше людей, ніж у четвер
Виробники вакцин обіцяють поставити бідним країнам 3,5 млрд доз — за меншою ціною
Останні новини
13:18
В Італії після карантину запрацювали гірські курорти
13:10
фотоУ Києві відкрили "міст Кличка" після чергового ремонту скла
12:41
ПриватБанк, ймовірно, залишиться без голови — аналітики
12:06
Вакцини Pfizer та AstraZeneca дієві проти нового мутованого Covid – дослідження
11:58
За перші 4 місяці року українські банки заробили 17,5 мільярдів
11:50
У Міноборони Британії визнали РФ найбільшою загрозою
11:27
Німеччина обмежила в’їзд з Британії через індійський штам коронавірусу
11:14
відеоЗросла кількість жертв серед учасників марафону в Китаї
10:37
мапаПогода в неділю порадує сонцем й теплом, проте в Україну суне циклон
10:14
Шмигаль: за перші чотири місяці року роздрібна торгівля зросла на 14%
Усі новини...