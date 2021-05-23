Вакцины Pfizer и AstraZeneca действены против нового мутировавшего Covid – исследование

Британское исследование подтвердило высокую эффективность вакцин Pfizer-BioNTech и AstraZeneca против нового штамма коронавируса, который был впервые зафиксирован в Индии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Исследование проводилось Агентством общественного здоровья Англии. Исследование провели на почти 12700 образцах, прошедших секвенирование генома вируса. Из них 1054 принадлежали к индийскому штамму B.1.617.2.

Согласно результатам, две дозы и Pfizer-BioNTech, и AstraZeneca дают хорошую защиту от индийского штамма, как и от британского.

Вакцина Pfizer в 88% случаев эффективно предотвратила развитие симптомов через 2 недели после прививки второй дозой (против британского штамма - в 93%), а вакцина AstraZeneca - в 60% случаев (против британского штамма - в 66% случаев).

В то же время, их эффективность в течение трех недель после первой дозы составляет лишь 33%, тогда как против британского штамма - 50%.

Министр здравоохранения Великобритании заявил, что с такими результатами правительство скорее всего сможет перейти к финальной стадии ослабления карантина с 21 июня.

Ранее в Европейском агентстве по лекарственным средствам выразили уверенность в том, что по крайней мере вакцины BioNTech / Pfizer и Moderna должны быть достаточно эффективными против индийского штамма коронавируса.