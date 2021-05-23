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У Британії пройшли багатотисячні акції на підтримку Палестини

Неділя, 23 травня 2021, 13:49

У кількох містах Британії відбулися багатотисячні акції на підтримку Палестини, на тлі загострення ізраїльсько-палестинського конфлікту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Демонстрації відбулися у Лондоні, Бристолі, Пітерборо та Ноттінгемі. 

Найбільша зібралася у Лондоні, де, за твердженнями організаторів - Palestine Solidarity Campaign, на вулиці вийшли понад 180 тисяч осіб - можливо, найбільше за час всіх пропалестинських акцій у Британії.

На ній виступали у тому числі деякі депутати від лейбористів, представники профспілок та антивоєнних організацій.

Учасники акції закликали до негайного врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту, часто скандували "Звільніть Палестину". 

Від демонстрації не відмовилися попри домовленості про перемир’я після 11 днів ракетних обстрілів між Ізраїлем і сектором Гази. 

Про жодні інциденти під час акцій не повідомляється. Після попередньої демонстрації 15 квітня затримали 13 учасників протесту, у поліції повідомили про дев’ятьох травмованих правоохоронців.

Теми: Сектор ГазаІзраїль


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