Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Британии прошли многотысячные акции в поддержку Палестины

Воскресенье, 23 мая 2021, 13:49

В нескольких городах Великобритании прошли многотысячные акции в поддержку Палестины в связи с обострением израильско-палестинского конфликта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Демонстрации прошли в Лондоне, Бристоле, Питерборо и Ноттингеме.

Самая собралась в Лондоне, где, по утверждениям организаторов - Palestine Solidarity Campaign, на улицы вышли более 180 000 человек - возможно, больше всего за все время пропалестинских акций в Британии.

На ней выступали в том числе некоторые депутаты от лейбористов, представители профсоюзов и антивоенных организаций.

Участники акции призвали к немедленному урегулирования израильско-палестинского конфликта, часто скандировали "Освободите Палестину".

От демонстрации не отказались несмотря на договоренности о перемирии после 11 дней ракетных обстрелов между Израилем и сектором Газа.

Об инцидентах во время акций не сообщается. После предыдущей демонстрации 15 апреля задержали 13 участников протеста, в полиции сообщили о девяти травмированных правоохранителях.

Темы: Сектор ГазаИзраиль


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоВ Минске экстренно приземлился самолет Ryanair, в аэропорт прибыли "скорые" и саперы

фотоВ Киеве открыли "мост Кличко" после очередного ремонта стекла

Вакцины Pfizer и AstraZeneca действены против нового мутировавшего Covid – исследование

В Минобороны Британии признали РФ наибольшей угрозой

видеоУвеличилось количество жертв среди участников марафона в Китае

картаПогода в воскресенье порадует солнцем и теплом, но в Украину идет циклон

Все новости...
Сектор Газа
Египет провел посреднические переговоры с палестинцами и Израилем
Из сектора Газа хотят вернуться почти 140 украинцев – МИД
Байден пообещал восстановить израильский "Железный купол" и помочь Газе
Последние новости
14:31
Польша пересекла отметку в 5,5 млн полностью вакцинированных против коронавируса
14:13
видеоВ Минске экстренно приземлился самолет Ryanair, в аэропорт прибыли "скорые" и саперы
13:49
В Британии прошли многотысячные акции в поддержку Палестины
13:18
В Италии после карантина возобновили работу горные курорты
13:10
фотоВ Киеве открыли "мост Кличко" после очередного ремонта стекла
12:41
ПриватБанк, вероятно, останется без главы — аналитики
12:06
Вакцины Pfizer и AstraZeneca действены против нового мутировавшего Covid – исследование
11:58
За первые 4 месяца года украинские банки заработали 17,5 миллиардов
11:50
В Минобороны Британии признали РФ наибольшей угрозой
11:27
Германия ограничила въезд из Британии из-за индийского штамма коронавируса
Все новости...