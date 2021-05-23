Лукашенко наказав підняти винищувач, аби посадити літак з опозиціонером

Літак Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса, примусово посадили у Мінську, щоб затримати колишнього редактора телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Белсат.

Як повідомляється, літак розвернувся в районі Ліди і вирушив в Національний аеропорт "Мінськ", де здійснив посадку, як свідчать дані flightradar24.com.

Пілоти над територією Білорусі подали сигнал SOS, на карті flightradar24.com рейс був позначений червоним.

Після посадки Романа Протасевича затримали. Цю інформацію підтвердили у телеграм-каналі Головного управління з боротьби з організованою злочинністю і корупцією МВС Білорусі.

Роман Протасевич був головним редактором телеграм-каналу "Нехта", останнім часом - телеграм каналу "Беларусь головного мозга". У Білорусі його звинувачують у тероризмі.

У телеграм-каналі "Пул Первого", який контролюється Лукашенком, повідомили, що пілоти нібито після повідомлення про замінування звернулися з проханням до Мінська про екстрену посадку.

"Хоча борт був майже над кордоном, звернулися до Мінська, щоб прийняти літак. Про ситуацію одразу доповіли президенту. Лукашенко дав чітку команду - розвертати і приймати літак", - пишуть у ньому.

Також повідомляється, що за дорученням Лукашенка для супроводу літака піднімали винищувач Міг-29.

"Зараз Міг-29 очікує, доки завершаться необхідні перевірочні заходи, щоб супроводити літак до кордону з Литвою", додають у повідомленні.

Згодом у пресслужбі аеропорту Мінська заявили, що повідомлення про мінування літака не підтвердилося, пише державне інформагентство "Белта".

"Хоча перевірка ще триває, можна вже сказати, що повідомлення про мінування було неправдивим. Коли літак продовжить політ за маршрутом, поки важко сказати", - розповіли у пресслужбі.