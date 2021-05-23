Лукашенко приказал поднять истребитель, чтобы посадить самолет с оппозиционером

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Беларусь подняла истребители, чтобы посадить в Минске самолет с оппозиционером

Воскресенье, 23 мая 2021, 15:54

Самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, принудительно посадили в Минске, чтобы задержать бывшего редактора телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Белсат.

Самолет развернулся в районе Лиды и отправился в Национальный аэропорт "Минск", где совершил посадку, как свидетельствуют данные flightradar24.com.

Пилоты над территорией Беларуси подали сигнал SOS, на карте flightradar24.com рейс был обозначен красным.

После посадки Романа Протасевича задержали. Эту информацию подтвердили в телеграмм-канале Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси.

Роман Протасевич был главным редактором телеграмм-канала "Нехта", в последнее время - телеграмм канала "Беларусь головного мозга". В Беларуси его обвиняют в терроризме.

В телеграмм-канале "Пул Первого", который контролируется Лукашенко, сообщили, что пилоты якобы после сообщения о заминировании обратились с просьбой в Минск об экстренной посадке.

"Хотя борт был почти над границей, обратились в Минск, чтобы принять самолет. О ситуации сразу доложили президенту. Лукашенко дал четкую команду - разворачивать и принимать самолет", - пишут в нем.

Также сообщается, что по поручению Лукашенко для сопровождения самолета поднимали истребитель МиГ-29. "Сейчас Миг-29 ожидает, пока завершатся необходимые проверочные мероприятия, чтобы сопроводить самолет до границы с Литвой", добавляют в сообщении.

Темы: БеларусьавиаЛукашенкооппозиция


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