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Лукашенко приказал поднять истребитель, чтобы посадить самолет с оппозиционером

Воскресенье, 23 мая 2021, 15:54
Лукашенко приказал поднять истребитель, чтобы посадить самолет с оппозиционером

Самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, принудительно посадили в Минске, чтобы задержать бывшего редактора телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Белсат.

Самолет развернулся в районе Лиды и отправился в Национальный аэропорт "Минск", где совершил посадку, как свидетельствуют данные flightradar24.com.

Пилоты над территорией Беларуси подали сигнал SOS, на карте flightradar24.com рейс был обозначен красным.

После посадки Романа Протасевича задержали. Эту информацию подтвердили в телеграмм-канале Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси.

Роман Протасевич был главным редактором телеграмм-канала "Нехта", в последнее время - телеграмм канала "Беларусь головного мозга". В Беларуси его обвиняют в терроризме.

В телеграмм-канале "Пул Первого", который контролируется Лукашенко, сообщили, что пилоты после сообщения о заминировании якобы обратились к Минску с просьбой об экстренной посадке.

"Тут же о ситуации было доложено президенту. Лукашенко дал безоговорочную команду: самолет разворачивать и принимать", - пишут в нем.

Также сообщается, что по поручению Лукашенко для сопровождения самолета поднимали истребитель МиГ-29.

"Сейчас Миг-29 ожидает, пока завершатся необходимые проверочные мероприятия, чтобы сопроводить самолет до границы с Литвой", добавляют в сообщении.

 

Позже в пресс-службе аэропорта Минска заявили, что сообщение о минировании самолета не подтвердилось, пишет государственное информагентство "Белта".

"Хотя проверка еще продолжается, можно уже сказать, что сообщение о минировании было ложным. Когда самолет продолжит полет по маршруту, пока трудно сказать", - рассказали в пресс-службе.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БеларусьавиаЛукашенкооппозиция
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