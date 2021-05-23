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Тихановська: посадка Ryanair з опозиціонером - операція спецслужб

Неділя, 23 травня 2021, 16:39

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що вимушена посадка у Мінську рейсу Ryanair, яким летів ексредактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA, явно є операцією спецслужб Білорусі.

Про це вона заявила у своєму Телеграм-каналі, пише "Європейська правда".

"Абсолютно очевидно, що це операція спецслужб із захоплення літака, щоб затримати активіста й блогера Романа Протасевича", - заявила вона.

Тихановська наголосила, що Лукашенко поставив під загрозу безпеку пасажирів рейсу задля розправи над Протасевичем, який був редактором найбільших незалежних телеграм-каналів. Вона зазначила, що за звинуваченнями у тероризмі в Білорусі йому загрожує смертна кара. 

"Ми вже звернулися в офіс Ryanair та Міжнародну організацію цивільної авіації, вимагаючи почати розслідування за цим фактом і вжити заходів, аж до виключення Білорусі з ICAO. Від сьогодні жодна людина, що здійснює польоти над Білоруссю, не може бути впевнена у своїй безпеці", - заявила Світлана Тихановська.

Нагадаємо, стало відомо, що у Білорусі через повідомлення про нібито замінування вимушено здійснив посадку рейс з Афін до Вільнюса, серед пасажирів якого був Протасевич; його затримали.

У телеграм-каналі "Пул Первого" повідомили, що пілоти звернулися за допомогою до Мінська, хоча літак вже майже перетнув кордон з Литвою. Для його супроводу за наказом Лукашенка підняли винищувач.

Теми: Білорусь


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