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Тихановская: посадка Ryanair с оппозиционером - операция спецслужб

Воскресенье, 23 мая 2021, 16:39

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что вынужденная посадка в Минске рейса Ryanair, которым летел экс-редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA, явно является операцией спецслужб Беларуси.

Об этом она заявила в своем Телеграмм-канале, пишет "Европейская правда".

"Совершенно очевидно, что это операция спецслужб по захвату самолета, чтобы задержать активиста и блогера Романа Протасевича", - заявила она.

Тихановская подчеркнула, что Лукашенко поставил под угрозу безопасность пассажиров рейса для расправы над Протасевичем, который был редактором крупнейших независимых телеграмм-каналов.

Она отметила, что по обвинению в терроризме в Беларуси ему грозит смертная казнь.

"Мы уже обратились в офис Ryanair и Международную организацию гражданской авиации, требуя начать расследование по данному факту и принять меры, вплоть до исключения Беларуси с ICAO. С сегодняшнего дня ни один человек, который осуществляет полеты над Беларусью, не может быть уверен в своей безопасности", - заявила Светлана Тихановская.

Напомним, стало известно, что в Беларуси из-за сообщения о заминировании вынужденно совершил посадку рейс из Афин в Вильнюс, среди пассажиров которого был Протасевич; его задержали.

В телеграмм-канале "Пул Первого" сообщили, что пилоты обратились за помощью в Минск, хотя самолет уже почти пересек границу с Литвой. Для его сопровождения по приказу Лукашенко подняли истребитель.

Темы: Беларусь


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