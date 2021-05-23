Поліція знайшла підозрюваного в підпалі авто журналіста

Київські слідчі повідомили про підозру чоловіку, який підпалив автівку засновника порталу dtp.kiev.ua Владислава Антонова.

Джерело: поліція Києва

Деталі: У лютому цього року на вулиці Гоголівській, що у Шевченківському районі столиці, у дворі будинку невідомий підпалив автомобіль Антонова "Volkswagen Touareg". Рятувальники ліквідували пожежу, внаслідок якої пошкоджено передню частину транспортного засобу і салон.

Начальник поліції Києва Андрій Крищенко повідомив, що оперативники провели комплекс розшукових дій, переглянули записи з камер відеоспостереження та встановили, що в нічний час доби невідомий підійшов до автівки із заздалегідь підготовленою легкозаймистою рідиною та підпалив іномарку.

Пряма мова Крищенка: "Завдяки злагодженій роботі оперативників та слідчих, особу підпалювача встановлено. Це – 22-річний уродженець міста Глухів, раніше не судимий. У ході обшуку слідчі вилучили з помешкання правопорушника речові докази".

Більше деталей: За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодженння майна) Кримінального кодексу України.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Що передувало: 17 лютого портал dtp.kiev.ua повідомив про підпал автомобіля Владислава Антонова.