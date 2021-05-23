Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Поліція знайшла підозрюваного в підпалі авто журналіста

Неділя, 23 травня 2021, 23:44

Київські слідчі повідомили про підозру чоловіку, який підпалив автівку засновника порталу dtp.kiev.ua Владислава Антонова.

Джерело: поліція Києва

 

Деталі: У лютому цього року на вулиці Гоголівській, що у Шевченківському районі столиці, у дворі будинку невідомий підпалив автомобіль Антонова "Volkswagen Touareg". Рятувальники ліквідували пожежу, внаслідок якої пошкоджено передню частину транспортного засобу і салон.

Начальник поліції Києва Андрій Крищенко повідомив, що оперативники провели комплекс розшукових дій, переглянули записи з камер відеоспостереження та встановили, що в нічний час доби невідомий підійшов до автівки із заздалегідь підготовленою легкозаймистою  рідиною та підпалив іномарку.

Пряма мова Крищенка: "Завдяки злагодженій роботі оперативників та слідчих, особу підпалювача встановлено. Це – 22-річний уродженець міста Глухів, раніше не судимий. У ході обшуку слідчі вилучили з помешкання правопорушника речові докази".

 

Більше деталей: За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодженння майна) Кримінального кодексу України.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Що передувало: 17 лютого портал dtp.kiev.ua повідомив про підпал автомобіля Владислава Антонова.

Українська правда
Теми: поліціяпожежаЗМІавто


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Опозиція Білорусі: літак Ryanair погрожували збити, до Вільнюса полетіли не всі

фотоУ Києві пройшла акція на підтримку затриманого в Мінську опозиціонера

Протасевич перед затриманням казав, що на нього чекає смертна кара - ЗМІ

Ryanair: Про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі

Україна вимагає негайного звільнення білоруського опозиціонера – МЗС

ЄС попередив Білорусь про наслідки через посаджений літак

Усі новини...
поліція
Стрілянина на Львівщині: поранено поліцейського й лісничих
Киянин викинув кішку з кошенятами з вікна, йому світить до 8 років
Найвпливовішого "вора в законі" "Умку" арештували без права застави
Останні новини
00:28
Через виверження вулкану в Конго загинуло щонайменше 15 людей – Reuters
23:44
Поліція знайшла підозрюваного в підпалі авто журналіста
23:25
На сході поранено українського військового
23:18
Президент Литви закликав вжити конкретних заходів проти Білорусі
22:44
Генсек НАТО: Інцидент у Мінську вимагає міжнародного розслідування
22:04
Опозиція Білорусі: літак Ryanair погрожували збити, до Вільнюса полетіли не всі
21:32
фотоУ Києві пройшла акція на підтримку затриманого в Мінську опозиціонера
21:02
Літак Ryanair нарешті вилетів з Мінська до Вільнюса
20:44
Протасевич перед затриманням казав, що на нього чекає смертна кара - ЗМІ
20:20
Новини економіки: санкції щодо Nord Stream 2, зміни у Наглядовій раді Укроборонпрому
Усі новини...