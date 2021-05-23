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Полиция нашла подозреваемого в поджоге авто журналиста

Воскресенье, 23 мая 2021, 23:44
Полиция нашла подозреваемого в поджоге авто журналиста

Киевские следователи сообщили о подозрении мужчине, который поджег автомобиль основателя портала dtp.kiev.ua Владислава Антонова.

Источник: полиция Киева

 

Детали: В феврале этого года на улице Гоголевской, что в Шевченковском районе столицы, во дворе дома неизвестный поджег автомобиль Антонова "Volkswagen Touareg". Спасатели ликвидировали пожар, в результате которого повреждена передняя часть транспортного средства и салон.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что оперативники провели комплекс розыскных действий, пересмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили, что в ночное время суток неизвестный подошел к машине с заранее подготовленной легковоспламеняющейся жидкостью и поджег иномарку.

Прямая речь Крищенко: "Благодаря слаженной работе оперативников и следователей, личность поджигателя установлена. Это – 22-летний уроженец города Глухов, ранее не судимый. В ходе обыска следователи изъяли из квартиры правонарушителя вещественные доказательства".

 

Больше деталей: По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры города Киева следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

Что предшествовало: 17 февраля портал dtp.kiev.ua сообщил о поджоге автомобиля Владислава Антонова.

Украинская правда
Темы: полицияпожарСМИавто
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