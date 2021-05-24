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Автотроща в Києві: легковик опинився під палаючою вантажівкою

Понеділок, 24 травня 2021, 03:17
Автотроща в Києві: легковик опинився під палаючою вантажівкою

На Брест-Литовському шосе в Києві трапилася карколомна автомобільна аварія.

Джерело: Магнолія-ТВ у Facebook

Деталі: Як повідомляється у відео, за неофіційною інформацією, водій вантажівки рухався у напрямку центру Києва.

З незрозумілих причин вантажівку винесло на зустрічну смугу.

У результаті цього водій "фури" зніс відбійник і протаранив легковий автомобіль (за попередньою інформацією).

Після тарану легковик опинився під палаючою фурою.

За попередньою інформацією, водія вантажівки госпіталізували. Що з водієм легковика – поки невідомо, але він нібито згорів заживо.

На місці події працюють рятувальники, рух частково обмежений.

Українська правда
Теми: КиївДТП
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