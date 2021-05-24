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Авария в Киеве: легковушка оказался под горящим грузовиком

Понедельник, 24 мая 2021, 03:17
Авария в Киеве: легковушка оказался под горящим грузовиком

На Брест-Литовском шоссе в Киеве произошла масштабная автомобильная авария.

Источник: Магнолия-ТВ в Facebook

Детали: Как сообщается в видио, по неофициальной информации, водитель грузовика двигался в направлении центра Киева.

По непонятным причинам грузовик вынесло на встречную полосу.

В результате этого водитель "фуры" снес отбойник и протаранил легковой автомобиль (по предварительной информации).

После тарана легковушка оказался под горящей фурой.

По предварительной информации, водитель грузовика госпитализирован. Что с водителем легковушки – пока неизвестно, но он якобы сгорел заживо.

На месте происшествия работают спасатели, движение частично ограничено.

Украинская правда

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Темы: КиевДТП
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