Авария в Киеве: легковушка оказался под горящим грузовиком

На Брест-Литовском шоссе в Киеве произошла масштабная автомобильная авария.

Источник: Магнолия-ТВ в Facebook

Детали: Как сообщается в сюжете, по неофициальной информации, водитель грузовика двигался в направлении центра Киева.

По непонятным причинам грузовик вынесло на встречную полосу.

В результате этого водитель "фуры" снес отбойник и протаранил легковой автомобиль (по предварительной информации).

После тарана легковушка оказался под горящей фурой.

По предварительной информации, водитель грузовика госпитализирован. Что с водителем легковушки – пока неизвестно, но он якобы сгорел заживо.

На месте происшествия работают спасатели, движение частично ограничено.