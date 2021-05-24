Авария в Киеве: легковушка оказался под горящим грузовиком
Понедельник, 24 мая 2021, 03:17
На Брест-Литовском шоссе в Киеве произошла масштабная автомобильная авария.
Источник: Магнолия-ТВ в Facebook
Детали: Как сообщается в сюжете, по неофициальной информации, водитель грузовика двигался в направлении центра Киева.
По непонятным причинам грузовик вынесло на встречную полосу.
В результате этого водитель "фуры" снес отбойник и протаранил легковой автомобиль (по предварительной информации).
После тарана легковушка оказался под горящей фурой.
По предварительной информации, водитель грузовика госпитализирован. Что с водителем легковушки – пока неизвестно, но он якобы сгорел заживо.
На месте происшествия работают спасатели, движение частично ограничено.
Украинская правда