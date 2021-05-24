Президент Євроради пообіцяв наслідки за посадку Ryanair з опозиціонером у Мінську

Президент Європейської ради Шарль Мішель засудив інцидент із вимушеною посадкою у Мінську літака Афіни-Вільнюс з білоруським опозиціонером на борту та пообіцяв наслідки через такі дії режиму Лукашенка, зазначивши, що питання обговорять на засіданні Євроради у понеділок.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві, оприлюдненій увечері 23 травня.

"Найсуворіше засуджую примусову посадку рейсу Ryanair у Мінську, що сталося 23 травня 2021 року та, як повідомляють, затримання білоруською владою журналіста Романа Протасевича", - заявив Шарль Мішель.

Президент Євроради закликав негайно відпустити його та гарантувати дотримання його прав.

"Лідери ЄС обговорять цей безпрецедентний інцидент завтра на засіданні Європейської ради. Це не залишиться без наслідків", - наголосив він.

Як повідомлялося, у неділю Білорусь підняла винищувачі, щоби посадити у Мінську Ryanair з опозиціонером.

Ця подія викликала різку реакцію світу. ЄС попередив Білорусь про наслідки через посаджений у Мінську літак та планує обговорити це питання на рівні керівників блоку.

Авіакомпанія Ryanair у заяві вже після приземлення літака у Вільнюсі не згадала ключові обставини інциденту і заявила, що звернути до Мінська було ближче, аніж Вільнюса, що не відповідає дійсності.