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Президент Евросовета пообещал последствия за посадку Ryanair с оппозиционером в Минске

Понедельник, 24 мая 2021, 08:40

Президент Европейского совета Шарль Мишель осудил инцидент с вынужденной посадкой в ​​Минске самолета Афины-Вильнюс с белорусским оппозиционером на борту и пообещал последствия за такие действия режима Лукашенко, отметив, что вопрос обсудят на заседании Евросовета в понедельник.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении, обнародованном вечером 23 мая.

"Максимально жестко осуждаю принудительную посадку рейса Ryanair в Минске, что произошло 23 мая 2021 и, как сообщают, задержание белорусскими властями журналиста Романа Протасевича", - заявил Шарль Мишель.

Президент Евросовета призвал немедленно отпустить его и гарантировать соблюдение его прав.

"Лидеры ЕС обсудят этот беспрецедентный инцидент завтра на заседании Европейского совета. Это не останется без последствий", - подчеркнул он.

Как сообщалось, в воскресенье Беларусь подняла истребители, чтобы посадить в Минске Ryanair с оппозиционером.

Это событие вызвало резкую реакцию мира. ЕС предупредил Беларусь о последствиях и планирует обсудить этот вопрос на уровне руководителей блока.

Авиакомпания Ryanair в заявлении уже после приземления самолета в Вильнюсе не упомянула ключевые обстоятельства инцидента и заявила, что свернуть в Минск было ближе, чем Вильнюса, что не соответствует действительности.

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Темы: БеларусьЛукашенкоЕвропаЕС
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