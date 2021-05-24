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Генпрокуратура Литви відкрила справу про викрадення літака через примусову посадку Ryanair

Понеділок, 24 травня 2021, 10:02
Фото з Twitter ЄП

Генеральна прокуратура Литви в неділю почала досудове розслідування за фактом викрадення літака і жорстокого поводження з людьми через ситуацію з примусовою посадкою пасажирського літака Ryanair.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BNS.

"Почалося досудове розслідування за фактом викрадення літака і поводження з людьми, забороненого міжнародним правом", – сказала прессекретар Генпрокуратури Еляна Мартінонене.

Прокуратура пояснила, що досудове розслідування було порушено за трьома статтями Кримінального кодексу – за злочини, передбачені міжнародними договорами, за насильницькі зникнення і за викрадення.

Слідство веде Бюро кримінальної поліції Литви.

Литовська поліція в неділю ввечері повідомила, що Бюро кримінальної поліції проводить досудове розслідування "відповідно до двох статей Кримінального кодексу, що стосуються насильницького зникнення і викрадення літака".

За її заявою, перші свідки вже визначені і будуть допитані, будуть зібрані інші відповідні матеріали і налагоджено співпрацю з прокурорами і офіційними особами інших країн Євросоюзу.

Як повідомлялося, у неділю Білорусь підняла винищувачі, щоби посадити у Мінську літак Ryanair, на якому перебував опозиціонер.

Ця подія викликала різку реакцію світу. ЄС попередив Білорусь про наслідки  через посаджений у Мінську літак та планує обговорити це питання на рівні керівників блоку.

Польща та Литва назвали вимушену посадку у Мінську літака Афіни – Вільнюс актом державного тероризму.

Теми: ЛитваБілорусьавіа


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