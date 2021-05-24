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Генпрокуратура Литвы открыла дело о похищении самолета из-за принудительной посадки Ryanair

Понедельник, 24 мая 2021, 10:02
Генпрокуратура Литвы открыла дело о похищении самолета из-за принудительной посадки Ryanair
Фото с Twitter ЕП

Генеральная прокуратура Литвы в воскресенье начала досудебное расследование по факту похищения самолета и жестокого обращения с людьми из-за ситуации с принудительной посадкой пассажирского самолета Ryanair.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BNS.

"Началось досудебное расследование по факту похищения самолета и обращения с людьми, запрещенного международным правом", – сказала пресс-секретарь Генпрокуратуры Эляна Мартинонене.

Прокуратура объяснила, что досудебное расследование было возбуждено по трем статьям Уголовного кодекса – за преступления, предусмотренные международными договорами, за насильственные исчезновения и за похищение.

Следствие ведет Бюро криминальной полиции Литвы.

Литовская полиция в воскресенье вечером сообщила, что Бюро криминальной полиции проводит досудебное расследование "согласно двум статьям Уголовного кодекса, касающихся насильственного исчезновения и похищения самолета".

По ее заявлению, первые свидетели уже определены и будут допрошены, будут собраны другие соответствующие материалы и налажено сотрудничество с прокурорами и официальными лицами других стран Евросоюза.

Как сообщалось, в воскресенье Беларусь подняла истребители, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair с оппозиционером на борту.

Это событие вызвало резкую реакцию в мире. ЕС предупредил Беларусь о последствиях и планирует обсудить этот вопрос на уровне руководителей блока.

Польша и Литва назвали принудительную посадку в Минске самолета Афины – Вильнюс актом государственного терроризма.

Темы: ЛитваБеларусьавиа
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