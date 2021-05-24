Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Генпрокуратура Литвы открыла дело о похищении самолета из-за принудительной посадки Ryanair

Понедельник, 24 мая 2021, 10:02
Фото с Twitter ЕП

Генеральная прокуратура Литвы в воскресенье начала досудебное расследование по факту похищения самолета и жестокого обращения с людьми из-за ситуации с принудительной посадкой пассажирского самолета Ryanair.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BNS.

"Началось досудебное расследование по факту похищения самолета и обращения с людьми, запрещенного международным правом", – сказала пресс-секретарь Генпрокуратуры Эляна Мартинонене.

Прокуратура объяснила, что досудебное расследование было возбуждено по трем статьям Уголовного кодекса – за преступления, предусмотренные международными договорами, за насильственные исчезновения и за похищение.

Следствие ведет Бюро криминальной полиции Литвы.

Литовская полиция в воскресенье вечером сообщила, что Бюро криминальной полиции проводит досудебное расследование "согласно двум статьям Уголовного кодекса, касающихся насильственного исчезновения и похищения самолета".

По ее заявлению, первые свидетели уже определены и будут допрошены, будут собраны другие соответствующие материалы и налажено сотрудничество с прокурорами и официальными лицами других стран Евросоюза.

Как сообщалось, в воскресенье Беларусь подняла истребители, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair с оппозиционером на борту.

Это событие вызвало резкую реакцию в мире. ЕС предупредил Беларусь о последствиях и планирует обсудить этот вопрос на уровне руководителей блока.

Польша и Литва назвали принудительную посадку в Минске самолета Афины – Вильнюс актом государственного терроризма.

Темы: ЛитваБеларусьавиа


powered by lun.ua
Главное сегодня

"Слуга народа" исключила из фракции Шевченко, который восхищается Лукашенко

Авиакомпании начали облетать территорию Беларуси, не дожидаясь официальных решений – СМИ

Трое ученых института вирусологии в Ухане заболели до объявления о COVID – разведка США

Впервые за 9 месяцев количество случаев COVID снизилось до 1 334 за сутки в Украине

Украина вернулась в 5-ку лидеров в Европе по распространению коронавируса

видеоАвария в Киеве: легковушка оказался под горящим грузовиком

Все новости...
Литва
Президент Литвы призвал принять конкретные меры против Беларуси
Самолет Ryanair наконец-то вылетел из Минска в Вильнюс
Президент Литвы требует от Беларуси освободить оппозиционера Протасевича
Последние новости
10:54
В России хотят использовать заключенных вместо труда мигрантов
10:45
Минэкономики обнародовало новые расчеты стоимости бензина
10:43
Украина предлагает изменить подход к разминированию на Донбассе
10:40
фотоПод Киевом в ДТП с грузовиком погибли 3 человека: 2 машины сгорели
10:18
Чехия вызывает посла Беларуси из-за принудительной посадки рейса Ryanair
10:03
"Слуга народа" исключила из фракции Шевченко, который восхищается Лукашенко
10:02
Генпрокуратура Литвы открыла дело о похищении самолета из-за принудительной посадки Ryanair
09:55
За первый квартал 2021 года компании Минэнерго получили 1,6 миллиарда убытков
09:31
Авиакомпании начали облетать территорию Беларуси, не дожидаясь официальных решений – СМИ
09:22
Обрыв кабины на канатной дороге в Италии: число погибших достигло 14
Все новости...