Під Києвом у ДТП із вантажівкою загинули 3 людини: 2 автівки згоріли
Столичні правоохоронці встановлюють обставини автопригоди на Житомирській трасі у Києві, у якій загинуло троє осіб.
Джерело: пресслужба поліції Києва
Деталі: Вночі правоохоронці отримали повідомлення про ДТП з потерпілими на Житомирській трасі.
За попередньою інформацією водій вантажівки "Даф" не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем "Фольксваген Пасат".
Внаслідок зіткнення відбулося загоряння транспортних засобів.
Водій та пасажир легковика загинули на місці, а водія вантажівки госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості, в тому числі з опіками.
На проїжджій частині правоохоронці виявили тіло чоловіка без ознак життя, який ймовірно перетинав дорогу у невстановленому місці. Поліцейські встановлюють особу загиблого.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.