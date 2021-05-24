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Под Киевом в ДТП с грузовиком погибли 3 человека: 2 машины сгорели

Понедельник, 24 мая 2021, 10:40
Под Киевом в ДТП с грузовиком погибли 3 человека: 2 машины сгорели

Столичные правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП на Житомирской трассе в Киеве, в которой погибли три человека.

Источник: пресс-служба полиции Киева

Детали: Ночью правоохранители получили сообщение о ДТП с пострадавшими на Житомирской трассе.

По предварительной информации водитель грузовика "Даф" не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем "Фольксваген Пассат".

В результате столкновения произошло возгорание транспортных средств.

Водитель и пассажир легковушки погибли на месте, а водитель грузовика госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

Также на проезжей части правоохранители обнаружили тело мужчины без признаков жизни, предположительно пересекал дорогу в неустановленном месте. Полицейские устанавливают личность погибшего.

Следователи начали уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.

 

Украинская правда

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Темы: полицияДТПКиев
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