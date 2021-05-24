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Будівництво газопроводу "Північний потік-2" продовжується у німецьких водах попри санкції

Понеділок, 24 травня 2021, 11:02
Будівництво газопроводу Північний потік-2 продовжується у німецьких водах попри санкції

У компанії Nord Stream 2 AG, яка займається будівництвом російського газопроводу "Північний потік-2", заявили про відновлення робіт з прокладання труб в німецьких водах.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

Роботи проводить російське трубоукладальне судно "Фортуна". "Нині "Фортуна" працює у водах Німеччини згідно з наявними дозволами та заявами влади", - заявив у неділю представник компанії.

Минулого тижня німецьке Федеральне відомство з морського судноплавства і гідрографії (BSH) дало дозвіл на продовження робіт.

Труби мають укласти на ділянці завдовжки два кілометри. Сама ділянка розташована у виключній економічній зоні Німеччини.

У BSH пояснили своє рішення тим, що натепер у цій зоні немає червонокнижних птахів, які потребують захисту. Тож немає потреби, як планувалося спочатку, чекати до кінця травня, щоб почати роботи. Труби можна укласти на морське дно, а монтаж мають провести пізніше.

За даними Nord Stream 2, зараз у водах Данії також тривають роботи, до яких залучене російське трубоукладальне судно "Академік Черський".

Слід зазначити, що "Академік Черський" 21 травня був включений до санкційного списку США через участь у будівництві газопроводу. "Фортуни" у списку немає.

Як повідомлялося, адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відмовитися від санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" - Nord Stream 2 AG і її керуючого директора Матіаса Варніга.

Речник Кремля Дмітрій Пєсков назвав відмову США від введення санкцій проти оператора "Північного потоку - 2" позитивним сигналом.

Детальніше про ситуацію із газопроводом читайте у статті Очима Байдена і Меркель: що відбувається із санкціями щодо "Північного потоку-2"

а також "Це серйозно: ми можемо програти війну проти "Північного потоку-2"

"Українська правда" в Threads

Теми: Північний потік-2санкціїгаз
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