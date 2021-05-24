Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Строительство газопровода "Северный поток-2" продолжается в немецких водах, несмотря на санкции

Понедельник, 24 мая 2021, 11:02

В компании Nord Stream 2 AG, которая занимается строительством российского газопровода "Северный поток-2", заявили о возобновлении работ по прокладке труб в немецких водах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Работы проводит российское трубоукладочное судно "Фортуна". "Сейчас" Фортуна "работает в водах Германии согласно имеющимся разрешениям и заявлениями власти", - заявил в воскресенье представитель компании.

На прошлой неделе немецкое Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии (BSH) дало разрешение на продолжение работ. Трубы должны уложить на участке длиной два километра. Сам участок находится в исключительной экономической зоне Германии.

В BSH объяснили свое решение тем, что на данный момент в этой зоне нет краснокнижных птиц, которые нуждаются в защите. И нет необходимости, как планировалось изначально, ждать до конца мая, чтобы начать работы. Трубы можно уложить на морское дно, а монтаж должны провести позже.

По данным Nord Stream 2, в настоящее время в водах Дании также продолжаются работы, к которым привлечено российское трубоукладочное судно "Академик Черский".

Следует отметить, что "Академик Черский" 21 мая был включен в санкционный список США из-за участия в строительстве газопровода. "Фортуны" в списке нет.

Как сообщалось, администрация президента США Джо Байдена решила отказаться от санкций против компании-оператора "Северного потока-2" - Nord Stream 2 AG и ее управляющего директора Матиаса Варнига.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал отказ США от введения санкций против оператора "Северного потока - 2" положительным сигналом.

Читайте также - Глазами Байдена и Меркель: что происходит с санкциями по "Северному потоку-2"

Темы: Северный поток-2санкциигаз


powered by lun.ua
Главное сегодня

"Слуга народа" исключила из фракции Шевченко, который восхищается Лукашенко

Авиакомпании начали облетать территорию Беларуси, не дожидаясь официальных решений – СМИ

Трое ученых института вирусологии в Ухане заболели до объявления о COVID – разведка США

Впервые за 9 месяцев количество случаев COVID снизилось до 1 334 за сутки в Украине

Украина вернулась в 5-ку лидеров в Европе по распространению коронавируса

видеоАвария в Киеве: легковушка оказался под горящим грузовиком

Все новости...
Северный поток-2
Санкции против Nord Stream-2: в Нафтогазе поблагодарили США
За достройку Северного потока-2 выступил один из ведущих политиков Германии
США наложили санкции на российские суда и компании, связанные с Nord Stream 2
Последние новости
11:52
Крымские татары, караимы и крымчаки – коренные народы Украины: законопроект Зеленского
11:42
Курс валют на 24 мая: межбанк, "черный" и наличный рынки
11:35
аудиоВ сети появился фрагмент разговора диспетчера аэропорта Минска с пилотом Ryanair
11:29
Суд снова отменил победу Вирастюка на довыборах в Раду
11:28
фотоВывозили вооружение в Россию: СБУ разоблачила межрегиональную банду
11:15
Фонд госимущества просит Кличко запретить застройку земель государственного агрокомбината в Киеве
11:02
Строительство газопровода "Северный поток-2" продолжается в немецких водах, несмотря на санкции
10:54
В России хотят использовать заключенных вместо труда мигрантов
10:45
Минэкономики обнародовало новые расчеты стоимости бензина
10:43
Украина предлагает изменить подход к разминированию на Донбассе
Все новости...