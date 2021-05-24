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Строительство газопровода "Северный поток-2" продолжается в немецких водах, несмотря на санкции

Понедельник, 24 мая 2021, 11:02
Строительство газопровода Северный поток-2 продолжается в немецких водах, несмотря на санкции

В компании Nord Stream 2 AG, которая занимается строительством российского газопровода "Северный поток-2", заявили о возобновлении работ по прокладке труб в немецких водах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Работы проводит российское трубоукладочное судно "Фортуна". "Сейчас" Фортуна "работает в водах Германии согласно имеющимся разрешениям и заявлениями власти", - заявил в воскресенье представитель компании.

На прошлой неделе немецкое Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии (BSH) дало разрешение на продолжение работ. Трубы должны уложить на участке длиной два километра. Сам участок находится в исключительной экономической зоне Германии.

В BSH объяснили свое решение тем, что на данный момент в этой зоне нет краснокнижных птиц, которые нуждаются в защите. И нет необходимости, как планировалось изначально, ждать до конца мая, чтобы начать работы. Трубы можно уложить на морское дно, а монтаж должны провести позже.

По данным Nord Stream 2, в настоящее время в водах Дании также продолжаются работы, к которым привлечено российское трубоукладочное судно "Академик Черский".

Следует отметить, что "Академик Черский" 21 мая был включен в санкционный список США из-за участия в строительстве газопровода. "Фортуны" в списке нет.

Как сообщалось, администрация президента США Джо Байдена решила отказаться от санкций против компании-оператора "Северного потока-2" - Nord Stream 2 AG и ее управляющего директора Матиаса Варнига.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал отказ США от введения санкций против оператора "Северного потока - 2" положительным сигналом.

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Темы: Северный поток-2санкциигаз
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