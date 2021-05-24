Вивозили озброєння у Росію: СБУ викрила міжрегіональну банду

Контррозвідники Служби безпеки на Харківщині викрили і блокували протиправну діяльність міжрегіональної злочинної групи, учасники якої незаконно надсилали великі партії товарів військового призначення до Російської Федерації.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Співробітники спецслужби встановили, що до складу групи входили мешканці Харківської, Київської та Сумської областей. Вони скуповували комплектуючі на вторинному ринку у приватних комерсантів, а потім, поза митним контролем, автівками вивозили до Росії комплектуючі. Потім посередник перепродавав обладнання авіаційної, танкобудівної та радіоелектронної галузей оборонним підприємствам РФ.

Під час розслідування СБУ блокувала переправлення до Росії партії військових товарів на $100 тисяч.

Силовики провели 16 обшуків в будинках підозрюваних у трьох областях, вилучили комплектуючі, документи, чеки тощо.

Також спецслужбою перевіряється можлива причетність банди до постачання українським оборонним підприємствам "б/в" комплектуючих до військової техніки. За однією з версій, обладнання ділки скуповували на території Росії та в Україні, робили "косметичний ремонт", підробляли документи й продавали.