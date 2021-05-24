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Вывозили вооружение в Россию: СБУ разоблачила межрегиональную банду

Понедельник, 24 мая 2021, 11:28

Контрразведчики СБУ в Харьковской области разоблачили и блокировали противоправную деятельность межрегиональной преступной группы, участники которой незаконно отправляли большие партии товаров военного назначения в Российскую Федерацию.

Источник: пресс-служба СБУ       

Детали Сотрудники спецслужбы установили, что в состав группы входили жители Харьковской, Киевской и Сумской областей. Они скупали комплектующие на вторичном рынке у частных коммерсантов, а затем, вне таможенного контроля, автомобилями вывозили в Россию комплектующие. Затем посредник перепродавал оборудования авиационной, танкостроительной и радиоэлектронной отраслей оборонным предприятиям РФ.

В ходе расследования СБУ блокировала переправки в Россию партии военных товаров на $100 тысяч.

Силовики провели 16 обысков в домах подозреваемых в трех областях, изъяли комплектующие, документы, черновики и чеки.

Также спецслужбой проверяется возможная причастность банды к поставке украинским оборонным предприятиям "б/у" комплектующих к военной технике. По одной из версий, оборудование дельцы скупали на территории России и Украины, делали "косметический ремонт", подделывали документы и продавали.

Украинская правда
Темы: СБУВооруженные силыРосcия


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