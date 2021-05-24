Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Вывозили вооружение в Россию: СБУ разоблачила межрегиональную банду

Понедельник, 24 мая 2021, 11:28
Вывозили вооружение в Россию: СБУ разоблачила межрегиональную банду

Контрразведчики СБУ в Харьковской области разоблачили и блокировали противоправную деятельность межрегиональной преступной группы, участники которой незаконно отправляли большие партии товаров военного назначения в Российскую Федерацию.

Источник: пресс-служба СБУ       

Детали Сотрудники спецслужбы установили, что в состав группы входили жители Харьковской, Киевской и Сумской областей. Они скупали комплектующие на вторичном рынке у частных коммерсантов, а затем, вне таможенного контроля, автомобилями вывозили в Россию комплектующие. Затем посредник перепродавал оборудования авиационной, танкостроительной и радиоэлектронной отраслей оборонным предприятиям РФ.

В ходе расследования СБУ блокировала переправки в Россию партии военных товаров на $100 тысяч.

Силовики провели 16 обысков в домах подозреваемых в трех областях, изъяли комплектующие, документы, черновики и чеки.

Также спецслужбой проверяется возможная причастность банды к поставке украинским оборонным предприятиям "б/у" комплектующих к военной технике. По одной из версий, оборудование дельцы скупали на территории России и Украины, делали "косметический ремонт", подделывали документы и продавали.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: СБУВооруженные силыРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
СБУ
Одесский депутат с женой украли 24 млн на детсаду и освещении улиц – СБУ
СБУ сообщила о новом подозрении блогеру Шарию
Жене столичного наркодилера объявили приговор за распространение работы ППО
Последние новости
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
Все новости...
Реклама: