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Wizz Air направила рейс Київ-Таллінн в обхід Білорусі

Понеділок, 24 травня 2021, 12:43

Угорська авіакомпанія Wizz Air вирішила направити рейс з Києва до столиці Естонії в обхід повітряного простору Білорусі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив старший менеджер з корпоративних комунікацій Wizz Air Андрасас Радо в коментарі BNS.

"Ми можемо підтвердити, що рейс з Києва до Таллінна в понеділок направлений в обхід повітряного простору Білорусі. Ми постійно відстежуємо та оцінюємо ситуацію ", - сказав Радо.

У компанії поки не коментують, чи будуть польоти й далі виконуватися в обхід Білорусі.

Раніше повідомлялося, що латвійська авіакомпанія airBaltic вирішила не літати над Білоруссю, але офіційних рішень про припинення польотів "Белавіа" в Ригу поки не прийнято.

Як повідомлялося, у неділю Білорусь підняла винищувачі, щоби посадити у Мінську Ryanair з опозиціонером.

Ця подія викликала різку реакцію світу. ЄС попередив Білорусь про наслідки через посаджений у Мінську літак та планує обговорити це питання на рівні керівників блоку.

Авіакомпанія Ryanair у заяві вже після приземлення літака у Вільнюсі не згадала ключові обставини інциденту і заявила, що звернути до Мінська було ближче, аніж Вільнюса, що не відповідає дійсності. 

Детальніше читайте у статті – "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом"

Теми: Білорусьавіа


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