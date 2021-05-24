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Wizz Air направила рейс Киев-Таллинн в обход Беларуси

Понедельник, 24 мая 2021, 12:43

Венгерская авиакомпания Wizz Air решила направить рейс из Киева в столицу Эстонии в обход воздушного пространства Беларуси.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил старший менеджер по корпоративным коммуникациям Wizz Air Андрасас Радо в комментарии BNS.

"Мы можем подтвердить, что рейс из Киева в Таллинн в понедельник направлен в обход воздушного пространства Беларуси. Мы постоянно отслеживаем и оцениваем ситуацию", - сказал Радо.

В компании пока не комментируют, будут ли полеты и далее выполняться подобным образом.

Ранее сообщалось, что латвийская авиакомпания airBaltic решила не летать над Беларусью, но официальных решений о прекращении полетов "Белавиа" в Ригу пока не принято.

Как сообщалось, в воскресенье Беларусь подняла истребители, чтобы посадить в Минске Ryanair с оппозиционером.

Это событие вызвало резкую реакцию в мире. ЕС предупредил Беларусь о последствиях из-за посаженного в Минске самолета и планирует обсудить этот вопрос на уровне руководителей блока.

Авиакомпания Ryanair в заявлении уже после приземления самолета в Вильнюсе не упомянула ключевые обстоятельства инцидента и заявила, что лететь в Минск было ближе, чем в Вильнюс, что не соответствует действительности.

Подробнее читайте в статье "Терроризм от Лукашенко: чем грозит диктатору Ryanair-конфликт с Западом"

Темы: Беларусьавиа


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