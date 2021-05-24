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Україні прогнозують сонце та до 25 градусів тепла

Понеділок, 24 травня 2021, 12:59
Україні прогнозують сонце та до 25 градусів тепла

У вівторок синоптик прогнозує в Україні сонячну теплу погоду, місцями дощитиме.  

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко, Укргідрометцентр

Пряма мова: "Синоптичний вівторок відсуне дощовий циклон з України.

Проте він, циклон, своїми атмосферними фронтами ще зачепиться за східні області, а також дощі місцями пройдуть в західних областях.

На решті нашої території антициклонічна смуга організує сонце та теплу погоду".

Деталі: За словами синоптика, температура повітря впродовж 25-го травня коливатиметься в межах +20+25 градусів.

У Києві у вівторок прогнозують сонце та +22 градуси.

 

За словами синоптика, на тижні Україною перекочуватимуться періодичні дощі з грозами, буде тепло, +20+25 градусів з невеликими коливаннями, а на Сході та південному сході навіть спекотно, +25+30 градусів.

В Укгідрометцентрі додали, що у ніч на понеділок циклон добряче "попрацював" у більшості областей України. Так, у Київській та Черкаській областях місцями випало 20-34 мм опадів.

Наразі циклон переміщується у північно-східному напрямку і до вівторка покине країну.

24 травня вдень в Україні (крім західної частини) дощитиме, подекуди можливі грози, на Полтавщині та Сумщині випадатимуть значні дощі.

У північних, центральних та південних областях спостерігатимуться пориви вітру 15-20 м/с. Температура вдень у понеділок 16-21°, у південних та східних областях 21-26°, на високогір'ї Карпат 8-13°.

Українська правда

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Теми: погодаУкраїна
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