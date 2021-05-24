Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украине прогнозируют солнце и до 25 градусов тепла

Понедельник, 24 мая 2021, 12:59
Украине прогнозируют солнце и до 25 градусов тепла

Во вторник синоптики прогнозируют в Украине солнечную теплую погоду, местами дождь.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко, Укргидрометцентр

Прямая речь: "Синоптический вторник отодвинет дождливый циклон с Украины.

Однако он, циклон, своими атмосферными фронтами еще зацепится за восточные области, а также дожди местами пройдут в западных областях.

На остальной нашей территории антициклонической полоса организует солнце и теплую погоду".

Детали: По словам синоптика, температура воздуха на протяжении 25 мая будет колебаться в пределах +20+25 градусов.

В Киеве во вторник прогнозируют солнце и +22 градуса.

 

По словам синоптика, на неделе в Украине пройдут периодические дожди с грозами, будет тепло, +20+25 градусов с небольшими колебаниями, а на Востоке и юго-востоке будет жарко, +25+30 градусов.

В Укгидрометцентре добавили, что в ночь на понедельник циклон сильно "поработал" в большинстве областей Украины. Так, в Киевской и Черкаской областях местами выпало 20-34 мм осадков.

Сейчас циклон перемещается в северо-восточном направлении и до вторника покинет страну.

24 мая днем ​​в Украине (кроме западной части) дождливо, местами дождь, в Полтавской и Сумской областях выпадут значительные дожди.

В северных, центральных и южных областях будут наблюдаться порывы ветра 15-20 м/с. Температура днем ​​в понедельник +16+21, в южных и восточных областях +21+26, на высокогорье Карпат +8+13.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: погодаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
погода
На Говерле молния убила мужчину и девочку
Сверхмощный шторм в Нидерландах: отменены сотни авиарейсов, парализовано движение транспорта
Германия начнет кампанию, чтобы предотвратить смерти из-за тепловых ударов
Последние новости
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
Все новости...
Реклама: