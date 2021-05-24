Украине прогнозируют солнце и до 25 градусов тепла

Во вторник синоптики прогнозируют в Украине солнечную теплую погоду, местами дождь.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко, Укргидрометцентр

Прямая речь: "Синоптический вторник отодвинет дождливый циклон с Украины.

Однако он, циклон, своими атмосферными фронтами еще зацепится за восточные области, а также дожди местами пройдут в западных областях.

На остальной нашей территории антициклонической полоса организует солнце и теплую погоду".

Детали: По словам синоптика, температура воздуха на протяжении 25 мая будет колебаться в пределах +20+25 градусов.

В Киеве во вторник прогнозируют солнце и +22 градуса.

По словам синоптика, на неделе в Украине пройдут периодические дожди с грозами, будет тепло, +20+25 градусов с небольшими колебаниями, а на Востоке и юго-востоке будет жарко, +25+30 градусов.

В Укгидрометцентре добавили, что в ночь на понедельник циклон сильно "поработал" в большинстве областей Украины. Так, в Киевской и Черкаской областях местами выпало 20-34 мм осадков.

Сейчас циклон перемещается в северо-восточном направлении и до вторника покинет страну.

24 мая днем ​​в Украине (кроме западной части) дождливо, местами дождь, в Полтавской и Сумской областях выпадут значительные дожди.

В северных, центральных и южных областях будут наблюдаться порывы ветра 15-20 м/с. Температура днем ​​в понедельник +16+21, в южных и восточных областях +21+26, на высокогорье Карпат +8+13.