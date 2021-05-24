Фіскали обшукують Криворізьку міськраду

Співробітники Державної фіскальної служби за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрили протизаконну схему із тендерними закупівлями в Криворізькій міській раді. 24 травня там проводяться обшуки.

Джерело: ДФС

Деталі: Вказано, що протягом 2018-2021 років через систему тендерних закупівель структурними підрозділами та комунальними підприємствами Криворізької міської ради укладено договори з окремими товариствами, щодо закупівлі товарів (робіт, послуг) на загальну суму понад 1 млрд 700 млн гривень.

Документально постачання товарів, виконання робіт та надання послуг відображено з використанням реквізитів підприємств, що мають ознаки фіктивності.

За даними слідства, протягом тривалого періоду службові особи за сприянням посадових осіб структурних підрозділів виконкому Криворізької міської ради використовували реквізити, документи та печатки зазначених підприємств з ознаками фіктивності з метою ухилення від сплати податків та розкрадання бюджетних коштів.

Наразі тривають обшуки з метою виявлення та вилучення документів щодо оформлення вказаних закупівель, чорнових записів, щодо діяльності зазначеної схеми ухилення від сплати податків та розкрадання бюджетних коштів.