Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Фискалы обыскивают Криворожский горсовет

Понедельник, 24 мая 2021, 13:16
Фискалы обыскивают Криворожский горсовет

Сотрудники Государственной фискальной службы под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора разоблачили противозаконную схему с тендерными закупками в Криворожском городском совете. 24 мая там проводятся обыски.

Источник: ГФС

Детали: Указано, что в течение 2018-2021 годов через систему тендерных закупок структурными подразделениями и коммунальными предприятиями Криворожского городского совета заключены договора с отдельными обществами, по закупке товаров (работ, услуг) на общую сумму более 1 млрд 700 млн гривен.

 

Документально поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг отражено с использованием реквизитов предприятий, имеющих признаки фиктивности.

По данным следствия, в течение длительного периода должностные лица при содействии должностных лиц структурных подразделений исполкома Криворожского городского совета использовали реквизиты, документы и печати указанных предприятий с признаками фиктивности с целью уклонения от уплаты налогов и хищения бюджетных средств.

Сейчас продолжаются обыски с целью обнаружения и изъятия документов по оформлению указанных закупок, черновых записей, о деятельности указанной схемы уклонения от уплаты налогов и хищения бюджетных средств.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: обыскиФискальная служба
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
обыски
Парики, кувалда, слитки золота и много икон − росСМИ показали фото якобы из дома Пригожина
Полиция проводит обыски в сети АЗС "Motto" – источник
Закрытое укрытие в Киеве: правоохранители пришли с обысками в КГГА
Последние новости
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
Все новости...
Реклама: