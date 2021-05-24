Фискалы обыскивают Криворожский горсовет

Сотрудники Государственной фискальной службы под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора разоблачили противозаконную схему с тендерными закупками в Криворожском городском совете. 24 мая там проводятся обыски.

Источник: ГФС

Детали: Указано, что в течение 2018-2021 годов через систему тендерных закупок структурными подразделениями и коммунальными предприятиями Криворожского городского совета заключены договора с отдельными обществами, по закупке товаров (работ, услуг) на общую сумму более 1 млрд 700 млн гривен.

Документально поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг отражено с использованием реквизитов предприятий, имеющих признаки фиктивности.

По данным следствия, в течение длительного периода должностные лица при содействии должностных лиц структурных подразделений исполкома Криворожского городского совета использовали реквизиты, документы и печати указанных предприятий с признаками фиктивности с целью уклонения от уплаты налогов и хищения бюджетных средств.

Сейчас продолжаются обыски с целью обнаружения и изъятия документов по оформлению указанных закупок, черновых записей, о деятельности указанной схемы уклонения от уплаты налогов и хищения бюджетных средств.