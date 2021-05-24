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Фискалы обыскивают Криворожский горсовет

Понедельник, 24 мая 2021, 13:16

Сотрудники Государственной фискальной службы под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора разоблачили противозаконную схему с тендерными закупками в Криворожском городском совете. 24 мая там проводятся обыски.

Источник: ГФС

Детали: Указано, что в течение 2018-2021 годов через систему тендерных закупок структурными подразделениями и коммунальными предприятиями Криворожского городского совета заключены договора с отдельными обществами, по закупке товаров (работ, услуг) на общую сумму более 1 млрд 700 млн гривен.

 

Документально поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг отражено с использованием реквизитов предприятий, имеющих признаки фиктивности.

По данным следствия, в течение длительного периода должностные лица при содействии должностных лиц структурных подразделений исполкома Криворожского городского совета использовали реквизиты, документы и печати указанных предприятий с признаками фиктивности с целью уклонения от уплаты налогов и хищения бюджетных средств.

Сейчас продолжаются обыски с целью обнаружения и изъятия документов по оформлению указанных закупок, черновых записей, о деятельности указанной схемы уклонения от уплаты налогов и хищения бюджетных средств.

Украинская правда
Темы: обыскиФискальная служба


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