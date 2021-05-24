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Лукашенко затвердив жорсткі обмеження для ЗМІ та мітингів

Понеділок, 24 травня 2021, 13:33
Лукашенко затвердив жорсткі обмеження для ЗМІ та мітингів

Олександр Лукашенко затвердив нові обмеження для ЗМІ та масових заходів, які наберуть чинності через місяць. Наприклад, забороняється освітлення недозволених мітингів, а також в Білорусі заборонять роботу ЗМІ, в яких засновником виступає іноземець чи іноземна компанія.

Джерело: пресслужба Лукашенко "Пул первого" в Telegram

Деталі: Лукашенко вводить у дію такі обмеження:

Масові заходи повинні проводитися виключно на підставі дозволу місцевих органів.

Вводиться заборона висвітлення в режимі реального часу недозволених мітингів, яка буде поширюватися і на ЗМІ.

Журналістам забороняється виступати як організаторами або учасниками масових заходів.

Місцеві органи влади та органи внутрішніх справ наділяються правом припиняти роботу інфраструктури (торгових об'єктів, об'єктів громадського харчування, транспорту, ярмарків, організацій усіх форм власності) в місцях проведення масових заходів і за маршрутами прямування їх учасників.

Закріплюється відповідальність політичних партій та громадських об'єднань за публічні заклики своїх керівників і членів керівних органів до організації мітингів до отримання дозволу на проведення.

Розширюється перелік інформації, поширення якої в ЗМІ і на інтернет-ресурсах заборонене (зокрема, вводиться заборона на розміщення результатів політичних опитувань, проведених без отримання необхідної акредитації)

Не допускається розміщення гіперпосилань на повідомлення і матеріали, що містять заборонену інформацію.

Прокурорам надається право обмежувати доступ до інтернет-ресурсів і мережевих видань.

Передбачаються заходи, спрямовані на мінімізацію іноземного впливу на білоруський інформаційний ринок (засновниками ЗМІ не можуть виступати іноземні юридичні особи, іноземні громадяни і т.д.).

Передісторія: В Білорусі після президентських виборів з 9 серпня вибухнули масові протести.

18 травня стало відомо, що портал TUT.by, один з найбільших незалежних інформаційних ресурсів у Білорусі, заблокований, а до редакторів прийшли з обшуками. 

Українська правда
Теми: БілорусьЛукашенкомітингиЗМІ
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