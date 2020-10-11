Білорусь: сотні затриманих, насильство, водомети і світлошумові гранати

В ході акцій протесту в Білорусі у неділю затримані сотні людей, із них десятки журналістів, у Мінську силовики неодноразово застосовували водомети.

Джерело: TUT.BY, правозахисний центр "Весна", РИА Новости

Деталі: Правозахисний центр "Весна" публікує імена затриманих. Станом на 20:00 у списку вже більше 300 прізвищ, він постійно доповнюється. Більшість людей було затримано в Мінську.

Як пише TUT.BY, для розгону акцій протесту в столиці Білорусі у неділю неодноразово застосовувалися водомети, також використовувалися світлошумові гранати.

Так, водомет працював по людях на перетині Немиги і Романівської Слободи.

На перетині Машерова і Гвардійської ОМОН масово й жорстко затримував людей. Спочатку по протестувальникам відпрацювали водомети, після люди в шоломах почали активно бити демонстрантів кийками.

Також силовики застосували водомети проти колони протестувальників на Немизі і на "Пушкінській".

Біля станції метро "Пушкінська" сталася жорстка сутичка демонстрантів і ОМОНу. Після того, як силовики затримали кількох людей і почали бити як мінімум одну людину кийками, в їхній бік полетіли предмети, в тому числі пляшки, також демонстранти полізли на ОМОН з кулаками. В результаті люди в шоломах і балаклавах залізли у свій мікроавтобус і поїхали.

Видання пише, що стільки насильства на білоруських вулицях не було з ночі з 11 на 12 серпня.

Жорстоке затримання відбулося на Романівській Слободі. Чоловіка, який лежав на землі, тримали троє невідомих в балаклавах. У цей момент четвертий невідомий в балаклаві з розгону вдарив лежачу людину ногою по голові.

Також недалеко від ТЦ "Корона" невідомі в балаклавах і шоломах били кийками лежачого на землі.

Недалеко від "Пушкінській" невідомі в балаклавах і шоломах, а також ОМОН намагалися потрапити до автомобіля, що проїжджав повз.

Як і минулої неділі, в автобусі, який перевозить ОМОН і невідомих у балаклавах, біло-червоно-білий прапор поклали на сходинках в якості килимка.

Невідомі в балаклавах виламали двері в хостелі на Притицького, куди забігли демонстранти. Через деякий час із під'їзду почали грубо виводити людей.

У ГУВС підтвердили РІА "Новости" використання проти демонстрантів водометів і світлошумових гранат.

Повідомляється, що в Мінську невідомі затримали кілька волонтерів Червоного Хреста.

Також у неділю були затримані близько трьох десятків співробітників ЗМІ, які працюють на маршах. У Мінську пресу доставляли в Жовтневе РУВС "для перевірки документів". Ближче до 17-ї години почали випускати перших журналістів.

У МВС країни сказали, що поки не можуть прокоментувати причини затримання журналістів.

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