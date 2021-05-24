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До Києва прийшло метеорологічне літо

Понеділок, 24 травня 2021, 13:58

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського з 14 травня у Києві почалося метеорологічне літо.

Джерело: пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського

Деталі: Зокрема, із 14 травня метеорологи зафіксували у столиці сталий перехід середньодобової температури повітря +15,0°С в бік її підвищення, що знаменує початок метеорологічного літа.

Відзначається, що метеорологічна весна, яка почалася 13 березня і тривала 62 дні, закінчилась. Вона виявилась майже на тиждень коротшою за кліматичну норму.

Повідомляється, що цьогорічне метеорологічне літо завітало до Києва на 3 дні пізніше середньобагаторічних показників.

Найраніше за 141 рік спостережень воно розпочалось у 1996 році – 22 квітня, а найпізніше, у 1990 і 2001 роках – 7 червня.

Українська правда
Теми: Київпогода


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