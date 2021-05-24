В Киев пришло метеорологическое лето

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского с 14 мая в Киеве началось метеорологическое лето.

Источник: пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского

Детали: В частности, с 14 мая метеорологи зафиксировали в столице переход среднесуточной температуры воздуха +15,0°С в сторону ее повышения, знаменующее начало метеорологического лета.

Отмечается, что метеорологическая весна, которая началась 13 марта и продолжалась 62 дня, закончилась. Она оказалась почти на неделю короче климатической нормы.

Сообщается, что в этом году метеорологическое лето пришло в Киев на 3 дня позже среднемноголетних показателей.

Раньше всего за 141 год наблюдений оно началось в 1996 году - 22 апреля, а позже всего, в 1990 и 2001 годах - 7 июня.