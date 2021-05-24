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У Путіна відмовилися коментувати захоплення літака Ryanair в Білорусі

Понеділок, 24 травня 2021, 14:13

Речник президента РФ Дмитро Пєсков відмовився коментувати журналістам ситуацію, коли білоруські винищувачі змусили сісти в Мінську літак Ryanair, який пролітав повз, щоб затримати його пасажира - колишнього редактора опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича.

Джерело: заява Пєскова в понеділок, яку передають ТАСС і РБК

Пряма мова: "Я, напевно, відразу обмовлюся: я не буду нічого коментувати по літаку Ryanair".

Деталі: Представник Кремля вважає, що розглядати ситуацію з точки зору відповідності нормам повинні міжнародні авіаційні структури.

"Існують певні міжнародні авіаційні правила... І міжнародна авіаційна влада тут повинна давати якусь оцінку з точки зору відповідності або невідповідності цим міжнародним нормам. Я нічого в цій ситуації коментувати не зможу", - зауважив представник Кремля.

Пєсков також прокоментував заклики Заходу ввести проти Білорусі санкції в зв'язку з цим інцидентом.

"Поки потрібно просто тверезо дати оцінку події з цим літаком... Хтось вимагає санкції, хтось каже, що відповідало міжнародним правилам і нормам. Ми б зараз не хотіли брати участь в цій гонці наввипередки", - сказав Пєсков.

Передісторія: У неділю Білорусь підняла винищувачі, щоби посадити у Мінську літак Ryanair, на якому перебував опозиціонер, колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, його затримали.

Ця подія викликала різку реакцію світу. ЄС попередив Білорусь про наслідки. Польща та Литва назвали вимушену посадку у Мінську літака Афіни - Вільнюс актом державного тероризму.

Очільники комітетів у закордонних справах Сенату США і парламентів низки європейських країн закликали тимчасово заборонити польоти міжнародних рейсів над Білоруссю після інциденту.

Детальніше читайте у статті – "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом"

Теми: БілорусьавіаРосіянадзвичайна подіяПутін


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