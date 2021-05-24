У Путина отказались комментировать захват самолета Ryanair в Беларуси

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать журналистам ситуацию, когда белорусские истребители заставили сесть в Минске пролетавший мимо самолет Ryanair, чтобы задержать его пассажира – бывшего редактора оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича.

Источник: заявление Пескова в понедельник, которое передают ТАСС и РБК

Прямая речь: "Я, наверное, сразу оговорюсь: я не буду ничего комментировать по самолету Ryanair".

Детали: Представитель Кремля считает, что рассматривать ситуацию с точки зрения соответствия нормам должны международные авиационные структуры.

"Существуют определенные международные авиационные правила… И международные авиационные власти здесь должны давать какую-то оценку с точки зрения соответствия или не соответствия этим международным нормам. Я ничего в этой ситуации комментировать не смогу", - заметил представитель Кремля.

Песков также прокомментировал призывы Запада ввести против Беларуси санкции в связи с этим инцидентом.

"Пока нужно просто трезво дать оценку событию с этим самолетом… Кто-то требует санкции, кто-то говорит, что соответствовало международным правилам и нормам. Мы бы сейчас не хотели участвовать в этой гонке наперегонки", — сказал Песков.

Предыстория: В воскресенье Беларусь подняла истребители, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, на котором находился оппозиционер, бывший редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

Это событие вызвало резкую реакцию в мире. ЕС предупредил Беларусь о последствиях из-за посаженного в Минске самолета и планирует обсудить этот вопрос на уровне руководителей блока.

Польша и Литва назвали вынужденную посадку в Минске самолета Афины - Вильнюс актом государственного терроризма.

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