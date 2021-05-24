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Президенти країн Балтії закликали припинити польоти над Білоруссю і закрити транзит

Понеділок, 24 травня 2021, 14:38

Президенти Естонії, Латвії та Литви закликають Європейський союз до нових санкцій проти режиму Александра Лукашенка.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві президентки Естонії Керсті Кальюлайд після відеонаради з її балтійськими колегами.

"Відвертий акт державного тероризму, викрадення літаків - це щось нове навіть в арсеналі досвідчених диктаторів. Решта світу повинна припинити мати справу з білоруським режимом в шовкових рукавичках, і ми повинні використовувати всі наявні мирні засоби, щоб чинити тиск на цей режим", - сказала Кальюлайд.

Президенти трьох країн пропонують закрити повітряний простір Білорусі для міжнародних рейсів і припинити авіасполучення з Білоруссю, а також запровадити суворі та ефективні санкції на рівні ЄС щодо осіб, які вчинили теракт, і білоруського режиму.

Вони також вимагають відпустити затриманих на рейсі пасажирів.

"На жаль, жоден громадянин Євросоюзу не може вважати Білорусь безпечним місцем на суші або в повітрі. Тому я також вважаю, що має сенс припинити весь транзит через Білорусь. Як і у випадку з санкціями, це неминуче позначиться на державах-членах ЄС, нашому бізнесі і наших людях, але ми не повинні ризикувати життями людей. Вчорашній день показав, що ця загроза реальна", - сказала Кальюлайд.

Естонія як член Ради Безпеки ООН також планує якомога швидше ініціювати обговорення в Раді Безпеки вчорашніх подій в Білорусі.

Як повідомлялося, у неділю Білорусь підняла винищувачі, щоби посадити у Мінську літак Ryanair, на якому перебував опозиціонер, колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, його затримали.

Ця подія викликала різку реакцію світу. ЄС попередив Білорусь про наслідки. Польща та Литва назвали вимушену посадку у Мінську літака Афіни - Вільнюс актом державного тероризму.

Очільники комітетів у закордонних справах Сенату США і парламентів низки європейських країн закликали тимчасово заборонити польоти міжнародних рейсів над Білоруссю після інциденту.

Детальніше читайте у статті – "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом"



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