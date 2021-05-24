Президенты стран Балтии призвали прекратить полеты над Беларусью и закрыть транзит

Президенты Эстонии, Латвии и Литвы призывают Европейский союз к новым санкциям против режима Александра Лукашенко.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении президента Эстонии Керсти Кальюлайд после видеосовещания с ее балтийскими коллегами.

"Откровенный акт государственного терроризма, угон самолетов - это нечто новое даже в арсенале опытных диктаторов. Остальной мир должен прекратить иметь дело с белорусским режимом в шелковых перчатках, и мы должны использовать все имеющиеся мирные средства, чтобы оказать давление на этот режим", - сказала Кальюлайд.

Президенты трех стран предлагают закрыть воздушное пространство Беларуси для международных рейсов и прекратить авиасообщение с Беларусью, а также ввести строгие и эффективные санкции на уровне ЕС в отношении лиц, совершивших теракт, и белорусского режима.

Они также требуют отпустить задержанных на рейсе пассажиров.

"К сожалению, ни один гражданин Евросоюза не может считать Беларусь безопасным местом на суше или в воздухе. Поэтому я также считаю, что имеет смысл прекратить весь транзит через Беларусь. Как и в случае с санкциями, это неизбежно скажется на государствах-членах ЕС, нашему бизнесе и наших людях, но мы не должны рисковать жизнями людей. Вчерашний день показал, что эта угроза реальна ", - сказала Кальюлайд.

Эстония как член Совета Безопасности ООН также планирует как можно скорее инициировать обсуждение в Совете Безопасности вчерашних событий в Беларуси.

Как сообщалось, в воскресенье Беларусь подняла истребители, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, на котором находился оппозиционер, бывший редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

Это событие вызвало резкую реакцию мира. ЕС предупредил Беларусь о последствиях. Польша и Литва назвали вынужденную посадку в Минске самолета Афины - Вильнюс актом государственного терроризма.

Руководители комитетов по иностранным делам Сената США и парламентов ряда европейских стран призвали временно запретить полеты международных рейсов над Беларусью после инцидента.

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