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Перша держава ЄС заборонила всі авіарейси, які проходять через Білорусь

Понеділок, 24 травня 2021, 15:43

Уряд Литви на засіданні у понеділок вирішив з 25 травня заборонити прибуття в країну і відбуття з Литви літаків, маршрут яких проходить над територією Білорусі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Заборона набуває чинності опівночі 25 травня 2021 року. 

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте сказала, що таке рішення пропонується заради безпеки мандрівників.

"Що стосується польотів в Литву і з Литви через повітряний простір Білорусі, незважаючи на те, що деякі авіакомпанії самі вирішили скасувати такі польоти, заради безпеки мандрівників запропоновано прийняти відповідне рішення уряду", - сказала Шимоніте.

Міністр транспорту та шляхів сполучення Марюс Скуодіс пояснив, що у зв’язку з цим рішенням будь-які польоти в Литву і з неї через Білорусь заборонені".

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс на Раді ЄС запропонував заборонити білоруським авіакомпаніям літати до країн ЄС і внести компанію Belavia в четвертий пакет санкцій. 

Міністр сказав, що інші країни підтримують цю ідею.

Однак Литва вирішила прийняти подібне рішення самостійно.

Уряд Литви сподівається, що таке ж рішення прийме і Євросоюз.

Раніше МЗС Литви закликало литовських громадян утриматись від подорожей в країну,  а тих, хто перебуває в Білорусі - покинути її територію. 

У неділю 23 травня Білорусь підняла винищувачі, щоби посадити у Мінську літак Ryanair, на якому перебував опозиціонер, колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, його затримали. Літак прямував за рейсом Афіни-Вільнюс.

Ця подія викликала різку реакцію світу. ЄС попередив Білорусь про наслідкиПольща та Литва назвали вимушену посадку у Мінську літака Афіни - Вільнюс актом державного тероризму.

Європейський Союз розгляне питання про подальші санкції проти адміністрації самопроголошеного президента Александра Лукашенка, серед яких може бути припинення польотів над Білоруссю. 

Детальніше читайте у статті – "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом"

Теми: ЄСБілорусьавіаЛитва


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