Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Перша держава ЄС заборонила всі авіарейси, які проходять через Білорусь

Понеділок, 24 травня 2021, 15:43
Перша держава ЄС заборонила всі авіарейси, які проходять через Білорусь

Уряд Литви на засіданні у понеділок вирішив з 25 травня заборонити прибуття в країну і відбуття з Литви літаків, маршрут яких проходить над територією Білорусі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Заборона набуває чинності опівночі 25 травня 2021 року. 

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте сказала, що таке рішення пропонується заради безпеки мандрівників.

"Що стосується польотів в Литву і з Литви через повітряний простір Білорусі, незважаючи на те, що деякі авіакомпанії самі вирішили скасувати такі польоти, заради безпеки мандрівників запропоновано прийняти відповідне рішення уряду", - сказала Шимоніте.

Міністр транспорту та шляхів сполучення Марюс Скуодіс пояснив, що у зв’язку з цим рішенням будь-які польоти в Литву і з неї через Білорусь заборонені".

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс на Раді ЄС запропонував заборонити білоруським авіакомпаніям літати до країн ЄС і внести компанію Belavia в четвертий пакет санкцій. 

Міністр сказав, що інші країни підтримують цю ідею.

Однак Литва вирішила прийняти подібне рішення самостійно.

Уряд Литви сподівається, що таке ж рішення прийме і Євросоюз.

Раніше МЗС Литви закликало литовських громадян утриматись від подорожей в країну,  а тих, хто перебуває в Білорусі - покинути її територію. 

У неділю 23 травня Білорусь підняла винищувачі, щоби посадити у Мінську літак Ryanair, на якому перебував опозиціонер, колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, його затримали. Літак прямував за рейсом Афіни-Вільнюс.

Ця подія викликала різку реакцію світу. ЄС попередив Білорусь про наслідкиПольща та Литва назвали вимушену посадку у Мінську літака Афіни - Вільнюс актом державного тероризму.

Європейський Союз розгляне питання про подальші санкції проти адміністрації самопроголошеного президента Александра Лукашенка, серед яких може бути припинення польотів над Білоруссю. 

Детальніше читайте у статті – "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом"

"Українська правда" в Threads

Теми: ЄСБілорусьавіаЛитва
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
ЄС
Українське "чорне" зерно на мільйони євро експортують до ЄС сумнівні компанії – OCCRP
Латиноамериканські країни не захотіли бачити Зеленського на саміті з ЄС – ЗМІ
Генсек Ради Європи відреагувала на ракетний удар Росії по Львову
Останні новини
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:57
У Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
Усі новини...
Реклама: