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Первое государство ЕС запретило все авиарейсы, проходящие через Беларусь

Понедельник, 24 мая 2021, 15:43
Первое государство ЕС запретило все авиарейсы, проходящие через Беларусь

Правительство Литвы на заседании в понедельник решило с 25 мая запретить прибытие в страну и отбытие из Литвы самолетов, маршрут которых проходит над территорией Беларуси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Запрет вступает в силу в полночь 25 мая 2021 года.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что такое решение предлагается ради безопасности путешественников.

"Что касается полетов в Литву и из Литвы через воздушное пространство Беларуси, несмотря на то, что некоторые авиакомпании сами решили отменить такие полеты, ради безопасности путешественников предложено принять соответствующее решение правительства", - сказала Шимоните.

Министр транспорта и сообщения Марюс Скуодис пояснил, что в связи с этим решением любые полеты в Литву и из нее через Беларусь запрещены.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис на Совете ЕС предложил запретить белорусским авиакомпаниям летать в страны ЕС и внести компанию Belavia в четвертый пакет санкций.

Министр сказал, что другие страны поддерживают эту идею.

Однако Литва решила принять подобное решение самостоятельно.

Правительство Литвы надеется, что такое же решение примет и Евросоюз.

Ранее МИД Литвы призвал литовских граждан воздержаться от поездок в страну, а тех, кто находится в Беларуси - покинуть ее территорию.

Как сообщалось, в воскресенье Беларусь подняла истребители, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, на котором находился оппозиционер, бывший редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

Это событие вызвало резкую реакцию в мире. ЕС предупредил Беларусь о последствиях. Польша и Литва назвали вынужденную посадку в Минске самолета Афины - Вильнюс актом государственного терроризма.

Руководители комитетов по иностранным делам Сената США и парламентов ряда европейских стран призвали временно запретить полеты международных рейсов над Беларусью после инцидента.

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Темы: ЕСБеларусьавиаЛитва
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