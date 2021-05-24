Медики в змові з турфірмами торгували фальшивими ПЛР-тестами - СБУ

Служба безпеки України заблокувала схему видачі медичних довідок про фейкову відсутність антигену SARS-CoV-2.

Джерело: СБУ

Деталі: Вказано, що організували оборудку медпрацівники одного із обласних закладів.

За даними досудового слідства, посадовець одного із медичних закладів Дніпропетровського регіону спільно з представниками туроператорів впровадив схему видачі фальсифікованих довідок про негативний результат ПЛР-тестів на COVID-19. Замовниками були люди, які планували виїхати за кордон або відвідати санаторно-курортні заклади в Україні.

Довідки видавались без проведення обстеження пацієнта та відповідних аналізів. Інфікована людина мала змогу вільно отримати медичну довідку, наголошують в СБУ.

Вартість однієї довідки у "ділків" коливалася до 1 тисячі грн, залежно від терміновості її отримання.

За оперативними даними спецслужби, протиправна схема існувала від початку 2021 року, щодня видавалось, у середньому, 5 підроблених довідок.

Правоохоронці викрили медичного працівника під час передачі замовнику 8 довідок із негативними результатами тестів на осіб, у яких навіть не відбирався біоматеріал для проведення тестування.

Дослівно СБУ: "У межах кримінального провадження за ст. 366 (службове підроблення) та ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України організатору повідомлено про підозру.

Наразі встановлюються інші особи, можливо причетні до незаконної оборудки, а також усі громадяни, які скористалися нелегальними послугами медпрацівника.

Викриття протиправної діяльності проводилось під процесуальним керівництвом Павлоградської окружної прокуратури".

Додатково: У пресцентрі СБУ "Українській правді" уточнили, що довідки робили всім охочим, але оскільки "клієнти" були переважно із місцевих турфірм, територіально незаконна схема охоплювала всю Дніпропетровську область.