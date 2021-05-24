Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Медики в сговоре с турфирмами торговали фальшивыми ПЦР-тестами - СБУ

Понедельник, 24 мая 2021, 16:22
Медики в сговоре с турфирмами торговали фальшивыми ПЦР-тестами - СБУ

Служба безопасности Украины заблокировала схему выдачи медицинских справок о фейковом отсутствии антигена SARS-CoV-2.

Источник: СБУ

Детали: Указано, что организовали сделку медработники одного из областных учреждений.

По данным предварительного следствия, чиновник одного из медицинских учреждений Днепропетровского региона совместно с представителями туроператоров внедрил схему выдачи фальсифицированных справок об отрицательном результате ПЦР-тестов на COVID-19. Заказчиками были люди, которые планировали выехать за границу или посетить санаторно-курортные учреждения в Украине.

Справки выдавались без проведения обследования пациента и соответствующих анализов. Инфицированный человек имел возможность свободно получить медицинскую справку, отмечают в СБУ.

Стоимость одной справки у "дельцов" колебалась до 1000 грн, в зависимости от срочности ее получения.

По оперативным данным спецслужбы, противоправное схема существовала  с нчала 2021 года, ежедневно выдавалось в среднем 5 поддельных справок.

Правоохранители разоблачили медицинского работника во время передачи заказчику 8 справок с отрицательными результатами тестов на лиц, у которых даже не отбирался биоматериал для проведения тестирования.

 

Дословно СБУ: "В рамках уголовного производства по ст. 366 (служебный подлог) и ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины организатору сообщено о подозрении.

Устанавливаются другие лица, возможно причастные к незаконной сделке, а также все граждане, которые воспользовались нелегальными услугами медработника.

Разоблачение противоправной деятельности проводилось под процессуальным руководством Павлоградского окружной прокуратуры".

Дополнительно: В пресс-центре СБУ "Украинской правде" уточнили, что справки делали всем желающим, но поскольку "клиенты" были преимущественно из местных турфирм, территориально незаконная схема охватывала всю Днепропетровскую область.

Украинская правда
Темы: СБУкоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
СБУ
Боевик российской "самообороны Крыма" задержан в Одессе
СБУ задержала агента ФСБ, который докладывал в РФ о последствиях удара по Краматорску
Контрразведчики СБУ показали, как под Mortal Kombat жгут танки оккупантов
Последние новости
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
Все новости...
Реклама: